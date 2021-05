Conversaciones con Ana García del Barrio, autora de 'Divina de la mente': “Vivo mucho más tranquila sin secretos”

Ana García del Barrio es la creadora de 'Divina de la Mente', el pódcast de referencia en el ámbito del desarrollo personal

La autora reflexiona sobre el motivo de su éxito y sobre la importancia de ponerse al servicio de los demás desde la autenticidad y la honestidad

La historia que Ana García del Barrio cuenta en su libro, Divina de la mente (Planeta 2021) me atrapó desde la primera página por una sencilla razón: es la historia de su propio despertar, de su transición de la oscuridad a la luz, contada con pelos y señales.

Es cierto que el libro está lleno de consejos, de ejercicios, de meditaciones y de propuestas para avanzar en el camino hacia el crecimiento personal -y eso tiene un gran valor añadido-, sin embargo, lo que a mí me cautivó de verdad de esta historia, fueron todos esos detalles de la vida de Ana García del Barrio que me resonaban en cada párrafo, en cada capítulo. La historia de Ana bien podría ser mi propia historia; la historia de Ana bien podría ser la historia de otras cientos de personas que, como ella, un día se vieron cara a cara ante sus propios demonios y tuvieron el coraje de decir: ¡basta ya!, ¡esta no es la vida que quiero vivir!, ¡esta no es la persona que quiero ser!

Aviso: no esperen el relato de grandes acontecimientos, vivencias extraordinarias ni importantes gestas en este libro. García del Barrio no es una superviviente de una catástrofe natural, de un atentado terrorista, de un drama familiar o de una terrible enfermedad, no. Su historia de superación personal es mucho más cotidiana, está a la orden del día…Tal vez por eso mismo resuene tanto. Tal vez a eso se deba el éxito de su pódcast (Divina de la Mente) en el que esta española afincada en Australia, comparte cada semana sus vivencias con miles de seguidores sin mayor pretensión que ayudar a quien pueda servir de algo su experiencia.

Pregunta: Aunque eres coach e instructora de yoga y meditación, tu libro no es un simple manual cargado de consejos y herramientas para la transformación personal del lector. El aprendizaje de este libro está más en lo que inspira tu manera tan sincera y honesta de contar tu historia. Has sido muy valiente al sacar a luz tus propios demonios…

Respuesta: La verdad es que llegó un momento en que decidí que iba a ser lo más transparente posible en mi vida, lo más honesta posible…porque todas estas mentiras, filtros, intentos de encubrir lo que yo sentía por dentro a través de -como cuento en el libro- trabajos, maquillaje, promociones etc..me estaba matando por dentro. Entonces el proceso mío de empezar a hablar de las cosas tal y como son y como las siento, comenzó con el pódcast en el 2017. Y ahí decidí que cada semana o cada 15 días iba a empezar a contar una parte de mí por si eso a alguien le ayudaba.

P: ¿De dónde vino la idea de escribir el libro?

R: El libro vino como continuación del pódcast, o como resultado. Cuando se me ofreció la oportunidad de escribir un libro, yo no había escrito un libro nunca y, de hecho, tuve que googlear “cómo se escribe un libro” ¿por dónde se empieza?,¿tengo que tener un principio y un final predefinido?,¿cómo me organizado? Y dije: voy a escribir este libro como si escribiera pequeños relatos del pódcast y después buscaremos la forma de convertirlo en libro, de darle una estructura, un comienzo y un final.

Cuando empezamos a descubrirnos, podemos conectar con una parte mucho más profunda de nosotros y también cultivar la compasión por nosotros mismos (Ana García del Barrio)

P: En el libro cuentas cosas de tu vida y de cómo ha sido tu proceso de transformación de estos últimos años, que ni siquiera conocía tu familia…

R: Para mí [escribir el libro] ha sido un proceso bastante intenso. Pero sí, decidí que escondiéndonos, a la larga, nos hacemos daño. Y si yo quiero comunicar ese mensaje, la primera que tenía que hacerlo era yo. Entonces pues hablo de una infidelidad, cosa que nadie sabía; hablo de mis dificultades para sostenerme cuando trabajaba en un lugar que no era el mío; de cuando estaban totalmente desalineadas mis acciones, mi trabajo, con lo que yo quería en realidad. Me costó llegar a ese descubrimiento y a ese conocimiento. Bueno, pues creo que esa es mi forma de ayudar, o al menos lo que intento: que no debemos avergonzarnos de nosotros, que todo tiene un por qué y una explicación. Y creo que, cuando empezamos a descubrirnos, podemos conectar con una parte mucho más profunda de nosotros y también cultivar la compasión por nosotros mismos, y eso ayuda también a cultivarla hacia los demás: porque te das cuenta de que cuando ves a alguien haciendo alguna acción cuestionable…¡tú ya has hecho ese ejercicio por ti mismo! Y dices: yo también he pasado por ahí y, a lo mejor, esta persona pues está bajo la influencia de un sufrimiento que yo no soy capaz de ver.

P: ¿Qué te han dicho tus padres y tu familia después de leer el libro?

R: Están muy contentos y orgullosos de lo que he hecho, pero me han dicho “no sabíamos, no teníamos ni idea de habías estado tan mal". Es verdad que yo estaba en Australia y entonces ellos no sabían y yo no les quería contar. Pero es que yo no tengo ya nada de lo que esconderme, es que soy mucho más feliz así. Vivo mucho más tranquila sin secretos, sin cargas, sabiendo lo que tienes y no avergonzándote de ello. Creo que poner palabras a estas experiencias reales y sacarlas fuera, también les resta intensidad y fuerza y agarre dentro de nosotros…es como decir: ya me da igual lo que digan los demás de mí, porque ya lo he visto yo antes.

P: ¿Cómo has vivido la pandemia desde Australia, tan lejos de tu familia?

R: Mis dificultades aquí son ligeramente diferentes a las que habéis vivido vosotros. Yo he tenido la suerte -o desgracia, porque cada uno lo ve de una manera- de estar en un país que cerró las fronteras desde el minuto uno a todo el mundo. Aquí no puede entrar nadie ni salir nadie. Necesitas autorización del gobierno para coger un avión. ¿Esto que ha provocado? Pues que en Australia no hay casos de covid. Nosotros no llevamos mascarilla etc. Cuando hay un caso -que a lo mejor proviene de una excepción de alguien que llega- nos meten a todos en casa tres días, hacen un rastreo de todos los casos en el país y nos vuelven a sacar de casa. Entonces para nosotros ha sido una especie de normalidad, de aquí todo sigue igual, de no ha pasado nada. Pero yo no puedo salir de aquí. Si a mis padres les pasa algo, yo no puedo salir de aquí. Y vivir durante un año con la realidad de que de repente no te puedes transportar, y que estás a 24 horas de España y que tengo que coger 3 aviones para llegar y pasar por cuarenta mil países porque no hay ni siquiera vuelos directos a Dubai, porque han cerrado todo, ha sido duro.

P: Tu experiencia durante la pandemia…¿te ha cambiado de alguna manera?

R: ¿Que todo esto me haya a mí cambiado como persona?...creo que no, creo que no me ha cambiado en absoluto, pero sí me ha hecho darme cuanta de las cosas que antes daba por hechas y que no me paraba a darles la importancia que tienen, sobre todo, la libertad de movimiento. Creo que es lo que más nos ha afectado a todos; a mí por estar en una isla y a vosotros por los confinamientos que habéis vivido.

Decidí que no me tenía que esconder y que lo que ves, es lo que hay. Y hay gente a la que le parezco una cursi, una mística o una pija (Ana García del Barrio)

P: En el último año se ha hablado mucho de que la pandemia ha sido un gran revulsivo para despertar conciencias dormidas a nivel global. Tú, que ya has pasado por un despertar de conciencia... ¿crees que es necesario que haya pandemias para que esto ocurra?

R: Lo que yo veo es que cada persona está viviendo la pandemia desde lo que trae consigo mismo, desde su propio background y contexto en el que la ha vivido (…) Creo que la oportunidad de dar un giro a nuestra vida nace cuando el terreno dentro de nosotros está preparado, cuando están las semillas dentro y hay agua. Y entonces, el jardín empieza a florecer y ahí empieza a salir todo. Y esto puede pasar en una pandemia si ya tenías las condiciones dentro de ti, si tenías ya dentro de ti las condiciones para que el cambio se produjera.

P: En los últimos años ha habido un gran boom en el ámbito del coaching y del desarrollo personal al que ahora te dedicas. Las tecnologías y las redes sociales facilitan mucho el trabajo porque nos permiten estar más visibles. Pero esto también ha generado muchísima competitividad en este sector y mucho postureo, mucha estrategia detrás ¿Cómo te ves a ti misma en este sector?

R: Yo no tengo ninguna estrategia, la verdad. Me contactan a diario un montón de personas para mejorar mi colocación en los buscadores y para contarme que mi página web puede ir mejor. Pero es que mi web la hago yo. Yo escribo lo que hay en mi web con mis palabras y no sé si son las estrategias adecuadas para la captación de clientes, pero es que me importa tres pepinos. Quien resuene con mis palabras, bienvenido a casa, quien no, bienvenido a otra casa…es que ya está. Pero hay mucha estrategia hoy en día detrás en este mundo. Eso yo también lo veo. Y la verdad es que cuando he tenido la oportunidad de estudiar con los profesores de meditación que yo admiro (…) he podido ver que estas personas no tienen una estrategia detrás. No están editadas ni filtradas. Son lo que son y lo que ves es lo que hay y no hay nada detrás.

P: Tal vez, el hecho de que tu pódcast haya sobrepasado los dos millones de descargas en todo el mundo nos esté diciendo que eso es justo lo que la gente necesita ahora: más historias y experiencias auténticas y no tantas herramientas ni las famosas claves para el éxito…