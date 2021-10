Cuando estamos estresados y en vez de descansar trabajamos más: una reacción común al estrés

Amparo, una publicista de 55 años que trabaja en una agencia de comunicación, sufrió un amago de infarto después de un pico de trabajo que duró varios meses: “Antes del susto, era consciente de que necesitaba descansar, darme un respiro, desconectar, aunque fuera un fin de semana…sin embargo había algo dentro que me impulsaba a hacer más y más cosas a pesar de que mi propio jefe me animaba a descansar. Cuando hacía pausas daba igual, porque mi cabeza estaba todo el tiempo en el trabajo. Y eso me hacía sentir culpable. Tenía un proyecto que terminar en una fecha concreta, no había prórrogas. Mi marido me mandaba artículos sobre el estrés y me hablaba de la importancia de descansar, pero a mi se me ocurrían mil argumentos para rebatírselo…claro que los argumentos me los tuve que tragar cuando tuve el amago de infarto. Ahí es cuando me pregunté…¿pero cómo he podido estar tan ciega?”.