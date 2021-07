Cuando el sentimiento de culpa por descansar te arruina las vacaciones

No le pasa solo a una a dos personas; es uno de los males del siglo XXI y uno de los mayores disparadores del estrés de nuestro tiempo : sentirnos culpables por descansar, por irnos de vacaciones y dejar el trabajo aparcado por unas semanas. Los expertos en salud mental aseguran que prácticamente todos los autónomos han tenido que lidiar con este sentimiento de culpa alguna vez a lo largo de su vida profesional. Hablamos, como poco, de 3,2 millones de españoles.

“He de reconocer que me voy de vacaciones casi únicamente porque mi mujer ‘me obliga’, explica Francisco, autónomo y cofundador de una consultora de soluciones ambientales estratégicas…si no fuera por eso, estoy seguro de que seguiría y seguiría trabajando porque uno nunca encuentra el momento de poner límites…cuando estoy de vacaciones intento desconectar, pero el sentimiento de culpa está presente todo el tiempo; que si debería haberme ido menos días, que si a la vuelta de la playa todo va a ser un cáos, que si la competencia estará aprovechando para quitarme clientes. Al final termino llevándome el ordenador de vacaciones y tratando de avanzar en pequeñas cosas en momentos en los que no afecta mucho al resto de la familia”.