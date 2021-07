Qué hacer cuando tu hijo insiste en que quiere ser ‘youtuber’

Antonio y Marisa no saben cómo quitarle esa idea de la cabeza. Ellos quieren que su hijo estudie algo que le permita ganarse la vida dignamente … “y que en sus ratos libres sea youtuber o flautista”, dice Antonio. Pero “¿qué es eso de ser youtuber? ¿Dónde se ha visto que esa sea una profesión? Eso es una cosa de vagos, de los que no saben qué hacer con su vida y se provechan de la tecnología”

La manera de ver las cosas de Antonio y Marisa es completamente comprensible. Los dos fueron educados por sus respectivos padres con una idea muy presente: que ir a la universidad era un privilegio y que tener estudios superiores era la mejor manera de abrirse un hueco en el mundo laboral porque, además de ganar un buen sueldo, podría darles la oportunidad desarrollar una profesión que les permitiera sentirse realizados y aportar valor a la sociedad. Antonio y Marisa no entienden qué han podido hacer mal para que Mateo no haya integrado esta idea que tanto han repetido en casa desde que sus hijos eran pequeños. “ ¿Qué aporta mi hijo a la sociedad siendo youtuber? ” se pregunta Marisa, “con el don de gentes que tiene, con el talento que tiene para crear cosas de la nada”. Siempre pensé que se decantaría por una ingeniería o, en todo caso, por algo relacionado con el marketing”.

Como padres, cerrarnos en este punto, empecinarnos en quitarles la idea de la cabeza solo por el hecho de que no nos gusta que sean youtubers no es la mejor manera de ayudar a nuestros hijos a que encuentren el lugar del mundo donde desarrollarse profesionalmente . Porque en contra de los que muchos creen, un canal de YouTube bien montado, con un buen contenido, sí que puede ser una manera de contribuir a la comunidad: para enseñar a otros o simplemente para entretener.

Llegado el caso, en vez de tratar de persuadir a nuestros hijos para que no sean youtubers, Arancha Ruiz insiste en que es importante que estos padres “entiendan por qué a sus hijos les interesa eso, y que superen ese primer sesgo negativo hacia cosas que no comprenden porque no son de su tiempo (…) A estos padres, probablemente, lo que les da miedo es que su hijo quiera algo que, a su juicio, es vacío. Y supongo que es lo mismo que cuando en los años 70 u 80 a algún padre su hijo le dijo ‘yo quiero ser actriz o actor’ y pensaría que se iban a meter en el mundo de farándula, y que pensarían que eso no era un mundo serio...porque los padres siempre tenemos miedo a todo lo que no conocemos”.