Alicia Sánchez, experta en autoayuda: “Nos da miedo cerrar los ojos y encontrarnos con lo que escondemos”

Entrevista a la escritora experta en autoayuda, Alicia Sánchez, sobre su último libro ‘Sana tu vida desde dentro’

Reflexionamos con la autora sobre el incremento de las ventas de libros de autoayuda desde que comenzó la pandemia

Alicia Sánchez es una escritora peculiar. Escribe desde hace años -lleva siete libros de autoayuda publicados y vendidos con enorme éxito- pero cree que sus libros no los necesita nadie en realidad, porque todos nosotros llevamos dentro ya toda la sabiduría que necesitamos para vivir con plenitud, dice.

Sana tu vida desde dentro (Zenith 2021) es el título de su último libro. Sánchez se refiere a sanar en el sentido de cambiar de perspectiva. “Es un gesto interno”, insiste. Sana tu vida desde dentro no es un recetario de consejos para ser más feliz. Es, como ella explica, una propuesta para que cada uno pueda crear su propio espacio de autodescubrimiento y crecimiento a través de sus vivencias personales: ya sea una enfermedad, una ruptura de pareja, un duelo, una dificultad en el ámbito profesional…cualquier experiencia es susceptible de convertirse en maestra.

Pregunta: Esta es la primera vez que participas activamente en la promoción de uno de tus libros. Parece que en el último año las editoriales están apostando muy fuerte por este tipo de temas. ¿crees que este 'boom' tiene algo que ver con la pandemia? ¿Tal vez que el coronavirus ha destapado esta necesidad de encontrar herramientas para gestionar las dificultades de la vida?

Respuesta: Yo, en mi caso, no lo he vivido así, no he visto que la pandemia haya influido mucho porque yo veo que ya hace tiempo que hay un 'boom' de un búsqueda personal interna de que el bienestar tiene que estar en otra parte. Veo que las personas después de mucho tiempo cambiando siempre de todo: de trabajo, de parejas, cambiando y cambiando cosas de fuera, nos damos cuenta de que algo se nos escapa porque con esos cambios nunca se acaba de resolver nuestra insatisfacción y malestar…

P: En los llamados libros de autoayuda se incluyen manuales de psicología de expertos muy reconocidos en el ámbito del desarrollo personal, pero también otro tipo de libros, como el tuyo, en los que al autor en vez de explicar alguna teoría y dar consejos, se centra más en contar su propia experiencia vital en alguna situación difícil ¿crees que este tipo de libros, más vivenciales, llegan más al público que los manuales más clásicos de psicología?

R: Hay muchos libros de autoayuda que no se venden, que están ahí, pero no se venden (…) entonces ¿qué es lo que hace que unos sí tengan esa acogida y otros no? A lo mejor un libro de psicología no tiene tanto atractivo. En mi caso, me he dado cuenta de que llegué a la saturación de ideas y de conceptos. Leía de todo, teorías de todo tipo de cosas, por saber más. Tenía la impresión de que necesitaba saber más. Pero lo hacía sobre todo para estar bien y me preguntaba ¿es necesario realmente tanta cosa para estar bien?, ¿qué es esta ansia y hambre y esta sensación de que tengo que saber más? (…) creo que gran parte del impulso hacia estos libros es el de “necesito aprender más para estar bien”.

Aceptar no es que algo te parezca bien. Ahí es donde veo el error (Alicia Sánchez, escritora)

P: Es interesante ese enfoque: una escritora de libros de autoayuda que cree que para saber no necesitamos tantos libros…

R: En mi caso llegó un momento en que tenía una saturación brutal en la cabeza de tanto concepto, de tanta idea y tantas creencias. Porque, aunque sean de crecimiento de personal y espirituales, no dejan de ser ideas, y me daba cuenta de que yo no tenía nada si solo tenía ideas y menos aún si esas ideas eran de otros. Entonces hubo un giro en mí, en el que dije: no voy a escuchar a nadie más (…) Lo que tú no experimentas a través de ti, no es tu conocimiento y siempre va a estar en el mundo de las ideas. Y todo eso no te sirve de nada cuando en tu vida tienes realmente un desafío.

P: Cambiaste los libros, las teorías, las conferencias, es decir los conocimientos acumulados, por otros maestros…

R: Me deshice de todos los libros. Los vendí o los llevé a las bibliotecas y dije: "ya está, no voy a escuchar a nadie más. Voy a atender a mi vida, voy a escuchar a mi vida". Y eso significa observarla y aprender por mí misma, aunque tarde más. Aunque me pegue muchos porrazos, aunque me equivoque más…pero necesitaba descubrirlo por mí misma, porque ya había leído muchos libros y hecho muchos cursos…mucho de todo, y claro, nunca era suficiente, siempre me faltaba…nunca tenía esa certeza que a lo mejor sí tengo ahora.

P: Esa certeza es tu propia sabiduría, la que estaba ya antes de leer esos libros

R: No es una certeza que le valga a todo el mundo: es un estado interno que me permite andar por la vida descansando y confiando en ella, viviendo de una manera particular mía, y en paz con ese aspecto mío (…) Han sido los años y las relaciones con las personas los que han ido haciendo evidente que mi punto de vista es un punto de vista que no es común. Pero yo no lo sabía, no es común, pero para mí es natural, no es un esfuerzo, sino que surge de forma natural. Cuando yo no me impongo otra manera de funcionar, a mí lo que me ha surgido es esta manera de caminar las cosas de la vida.

P: ¿Cómo es ese caminar las cosas de la vida para ti?

R: Son las claves que yo comparto en el libro: mirar sin rechazar y sin intentar cambiar. Son las tres claves con las que yo miraría las cosas interna y externamente. Y eso no quiere decir que luego no lo vaya a cambiar o vaya a hacer algo al respecto. Pero lo primero que voy a hacer es mirar lo que ocurre sin rechazarlo, que para mí eso es la aceptación, mirar la realidad de lo que hay sin rechazar y sin intentar cambiarlo, al menos durante un rato. Porque eso me permite entrar en otra dimensión. Si ya voy en la lucha contra eso, en el “yo no quiero eso que está ahí”, pues ya no puedo ver el potencial de esa situación. Ya no puedo acceder a ese potencial…Mirar lo que está pasando sin tocarlo, me permite soltar mi interpretación de la cosa. Porque lo primero que tenemos cuando ocurre algo es una interpretación. Ya enseguida sacamos una conclusión de lo que está pasando y surge una reacción instantánea basada en mis emociones, en mi pasado, que es básicamente reactividad. Pero desde ahí, no hay potencial, no tengo la posibilidad de descubrir y ver cómo se despliega la situación.

P: En el ámbito del desarrollo personal se habla mucho de aprender esta manera de vivir aceptando lo que la vida nos trae, en vez de resistiéndonos. ¿Qué significa esto para ti exactamente?

R: Me ayuda mucho decir que aceptar no es que algo te parezca bien. Ahí es donde veo el error. Porque aceptar no es que te parezca bien esto que está ocurriendo; es que está ocurriendo esto. Punto. Sin coletilla (…) Me encuentro con personas que dicen: “es que estoy intentando aceptar a mi madre, pero no puedo”…y yo le digo, "¿pero qué es lo que estás intentado aceptar? No, no…¿puedes aceptar que no la aceptas?, ¿cual es la realidad? ¿cuál es la verdad verdadera?, ¿que no la tragas?…¿puedes aceptar eso?" aceptar no es “acepto que mi madre es así y la perdono siempre”…no, no tiene por qué. Y ahí hay un conflicto interno que se genera. Es mentira, no está habiendo honestidad. Y mi experiencia me dice que la coherencia, la honestidad y la paz van juntas. Aceptar la verdad es aceptar que no soporto a mi madre y, si no paso por ahí primero, no hay camino después. En cambio, nosotros queremos decir: “bueeeeno, mi madre…no la soporto, pero claro, la pobre es que tuvo una infancia muy dura”...y lo que estamos haciendo es justificar y tapar y creemos que aceptar es “acepto a mi madre” y aceptar es aceptar la verdad. Y como estamos tan acostumbrados a mentirnos y a maquillarlo todo, pues a veces no encontramos la verdad, y nos topamos con la expresión de nuestro propio conflicto.

Sé que todos somos seres absolutamente íntegros, perfectos. No tengo nada que resolverles (Alicia Sánchez, escritora)

P: La verdad da miedo…

R: Nos da mucho miedo cerrar los ojos y encontrarnos con lo que escondemos, pero mientras no hagamos eso, lo que escondemos nos escupe. Y hay un momento en la vida en que todos nos vamos dando cuenta. Unos con 40 años, otros con 60, otros con 27, otros con 82… cuando ocurre esto de decir “ya me he cambiado de pareja 20 veces y a ver si voy a ser yo el tema...a ver si me voy a tener que empezar a ponerme conmigo”…pero da mucho miedo. Yo lo he visto con muchas personas y conmigo misma. Da miedo entregarse a la vida.

P: Al principio hablábamos del 'boom' del desarrollo personal y de los libros de autoayuda pero también en estos tiempos hay un boom de todo lo contrario, de individualismo, hedonismo, superficialidad, materialismo…

R: Yo creo que es posible que estamos viviendo una experiencia de opuestos y que claro, eso también tiene que estar y que es por contraste que nosotros descubrimos la mayoría de las cosas. Es el contraste el que nos permite movilizarnos, ir hacia dentro. Si no hubiera contrastes en nosotros, ¿eso qué quiere decir? Que si yo estoy siempre de la misma manera, no habría ningún replanteamiento respecto a nada. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que te tienes que cambiar el colchón en el que duermes? porque duermes mal o porque has visto otro que te gusta más y lo has probado. Es el contraste lo que nos da impulso para mover las cosas.

P: ¿Por qué crees que casi todas las personas que pasan por experiencias personales transformadoras en sus vidas sienten la necesidad de compartirlo? Ya sea escribiendo libros como haces tú, haciéndose coach o dando charlas y conferencias…

R: Es que ese impulso te surge natural, va implícito, te surge natural. Es que va junto…es como ahora vas y lo cuentas…Por ejemplo, las personas que tenemos facilidad para comunicar, para poner palabras, puestas al servicio del universo, lo que vamos a hacer es hablar, nos guste o no (…) cuando algo nos expande y nos abre, el impulso siguiente es hacerlo así.

P: Una de las críticas a la industria del bienestar es que los que nos dedicamos a esto empujamos a todo el mundo a este terreno…como que les decimos: “esta es la única manera de ser feliz, si no sigues mis consejos, si no lees mi libro, no podrás ser feliz” ¿qué te dice esta idea?