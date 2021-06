Sentir que uno está separado de sí mismo: qué es la despersonalización

Hace unas semanas un tuit con el hastag #despersonalización y un texto que empezaba así: “Ya no puedo hablar. Los pasos ya no los hago yo”, abrió una cascada de respuestas y comentarios en dicha red social. Una docena de personas contestó relatando sus propias experiencias de despersonalización , un fenómeno, que ocurre cuando una persona se siente fuera de su propio cuerpo o de sus propios procesos mentales.

Como vemos, la explicación de estas sensaciones que suele hacer la persona que experimenta un episodio de despersonalización es compleja. Por ello suelen usar expresiones de tipo “como si fuese una película”, “como si se tratara de un sueño”, porque no encuentran las palabras adecuadas para describirlo: “no siento la fuerza de mi cuerpo, es como si no fuese yo quien habla”; “me siento como una sombra, todo está alejado”; “paso horas en las cuales no estoy dentro de mí, ni en ningún lugar” son algunos ejemplos de descripciones reales de episodios de despersonalización.

Qué es el fenómeno de la despersonalización

La despersonalización ocurre cuando la persona siente que se observa a sí misma desde fuera de su cuerpo, sientes que las cosas que le rodean no son reales, o ambas cosas. Las sensaciones de despersonalización y pueden resultar muy perturbadoras y es posible que la persona sienta que está en un sueño. Un detalle importante es que la persona, durante estos episodios, es consciente de que su sentido de desconexión es solo una sensación y no una realidad.

Qué es un episodio de despersonalización

“Recuerdo perfectamente el día del accidente. Lo que pasa es que tengo la sensación de que en realidad no lo viví, solo de que estuve allí como mera espectadora. Me veía a mí misma saliendo del coche, preguntando a mis hermanos pequeños si estaban bien. Estaba como en una nube, observándolo todo desde lo alto. No sentía en absoluto mi cuerpo y eso que tenía el esternón y varias costillas rotas. No puedo decir que lo pasé mal…es que francamente no sentía nada. Nunca más me ha vuelto ha pasar algo así”.