En qué se diferencia un sociópata de un psicópata y por qué solemos confundirlos

Los términos psicópata o sociópata se suelen usar indistintamente para referirse a personas que se alejan de las normas sociales y actúa sin escrúpulos

Las personas sociópatas y psicópatas comparten algunos rasgos y conductas, pero son dos trastornos de la personalidad diferentes

Explicamos cuáles son estas diferencias y por qué estas patologías se relacionan con conductas violentas y delictivas

“Llamémosle sociópata en todo caso…el término psicópata está en desuso. A los psicólogos no les gusta decir psicópata, mejor sociópata”. Hablaban unos tertulianos hace unas semanas en un programa de radio sobre el caso de las niñas de Tenerife desaparecidas, cuando uno de los participantes dijo esas palabras con las que comienza el artículo.

Lamentablemente no había en ese corrillo nadie que pudiera rebatir semejante afirmación, que nada tiene que ver con la realidad. Sociópatía y psicópatía son dos cosas diferentes y, hasta donde yo sé, los psicólogos no prefieren usar el término sociópata para referirise un psicópata como si de un eufemismo se tratara. Más bien procuran que los términos se utilicen con propiedad y que no se confundan. Porque lo cierto es que fuera del ámbito de la salud mental las personas suelen utilizar los términos psicópata o sociópata de forma intercambiable para referirse a personas que se alejan de las normas sociales, que actúa sin escrúpulos, que no tienen empatía o que son manipuladoras.

Es cierto que sociópatas y psicópatas comparten muchos rasgos de personalidad y por tanto suelen tener conductas parecidas. Antes de ver las 3 principales diferencias entre ambos conceptos conviene describirlos por separado.

Qué es un sociópata

Un sociópata es una persona que padece un trastorno de personalidad antisocial, una psicopatología que hace que quien la sufre tenga una manera muy particular de distinguir entre el bien y el mal, lo cual le lleva a no respetar los derechos de los demás. Digamos que una persona sociópata sí tiene sentido de la moral y una conciencia bien desarrollada, aunque su sentido del bien y del mal es muy particular.

El sociópata tiene capacidad para amar y sentir conexión emocional con los demás, pero únicamente con individuos concretos, como familiares o amigo, y en contextos específicos. De hecho, en contra de lo que muchos creen, los sociópatas sí pueden disponer de una buena capacidad para la empatía, sentir culpa e incluso mostrar lealtad hacia algunos individuos muy concretos, pero su sentido de lo que está bien o mal está distorsionado. Eso les lleva a comportamientos antisociales regidos siempre por una alta dosis de impulsividad.

La mayoría de expertos coinciden en que el sociópata es muchas veces el resultado de una educación negligente, descuidada y sin disciplina. Aunque determinados genes pueden hacer a una persona propensa a padecer sociopatía, lo que realmente la desencadena son determinadas situaciones de la vida, como haber sufrido maltrato o abuso sexual durante la infancia o haber tenido una vida familiar inestable y desestructurada.

Las primeras señales de sociopatía suelen empezar antes de los 15 años, cuando los adolescentes empiezan a actuar sin tener cuenta las consecuencias negativas de sus actos

En cualquier caso, todo esto se manifiesta a través de una serie de conductas y rasgos que es lo que el sociópata muestra. Así, lo que desde fuera podemos ver, es que son personas que tienden a dirigir y controlar a los demás; presentan un estilo fuerte y tenaz en su manera de pensar; imponen su criterio sobre el de los demás porque creen que es el correcto, sin tener en cuenta las repercusiones que pueden tener sus acciones sobre los demás; tienden a ser personas ambiciosas y competitivas; suelen tener malhumor; se caracteriza por un patrón de desprecio hacia los demás; es habitual que engañen y manipule con el fin de conseguir un beneficio personal.

Las primeras señales de sociopatía suelen empezar antes de los 15 años, cuando los adolescentes empiezan a actuar sin tener cuenta las consecuencias negativas de sus actos y manifiestan conductas peligrosas y delictivas, relaciones abusivas, tendencia a mentir, manipular e intimidar a los demás, dificultades para socializar, irritabilidad, e impulsividad.

De no tratarse, esta patología puede llegar a tener consecuencias muy graves, tales como agresiones, robos, homicidios… en definitiva, violación grave de las leyes y de las normas sociales.

Qué es un psicópata

El psicópata se caracteriza básicamente por los mismos rasgos que los de un sociópata pero con pequeñas diferencias. En el caso de la psicopatía, la falta de empatía es total ya que ni siquiera son capaces de ponerse en el lugar de las personas de su círculo social.

La idea actual de la psicopatía más aceptada, se basa en las observaciones de H. Cleckley y R. Hare en su libro La máscara de la cordura en el que afirman que “el psicópata se caracteriza por la falta de empatía y de sentimiento de culpa, así como de su egocentrismo y tendencia a la mentira y la manipulación”.

El psicópata actúa siempre para conseguir un beneficio personal, pero lo hace desde el control y responsabilidad sobre sus acciones, sin sentir malestar ni culpa por los actos que puedan perjudicar a los demás.

Un psicópata puede identificar sentimientos y llamarlos por su nombre, pero no los puede experimentar

Uno de los rasgos más característicos de los psicópatas es que nunca dan 'puntada sin hilo' y esto se debe a que al tener un rango tan limitado de emociones, no se dejan llevar por ellas. Son muy minuciosos y cada acto que realizan lo hacen desde el más absoluto control. No son nada impulsivos.

A nivel de relaciones sociales pueden llegar a ser personas encantadoras, que usan sus dotes comunicativas para seducir y manipular a los demás y así lograr su propio beneficio, que es lo único que les motiva. Pueden incluso aparentar comportamientos cariñosos, pero estos son siempre simulados, ya que han aprendido que determinadas situaciones suelen generar un determinado sentimiento y lo imitan. Pero lo importante en este sentido es que las emociones no son motores de acción naturales para ellos: un psicópata puede identificar sentimientos y llamarlos por su nombre, pero no los puede experimentar.

Al estar emocionalmente desconectado de los demás y del entorno, los psicópatas presentan una tendencia antisocial y delictiva muy similar a la que hemos descrito en la sociopatía, pero, así como en la sociopatía esto se debía a un efecto del ambiente, en el caso de la psicopatía tiene su origen en diversas alteraciones genéticas y cerebrales.

Las tres diferencias fundamentales entre sociopatía y psicopatía

Tanto los psicópatas como los sociópatas presentan un trastorno de la personalidad y suponen un enorme riesgo para la sociedad, pero esto significa que sean mismo cosa. Podemos resumir las diferencias entre ambos en tres grandes ideas:

El psicópata nace siendo psicópata el sociópata se hace sociópata: Esta es la diferencia más importante. Aunque no existe un gen concreto y específico para la psicopatía, el psicólogo Eduard Punset explicaba en un reciente artículo que “en el caso de la psicopatía es probable que los genes influyan más que el entorno en el desarrollo de la personalidad de un psicópata. Con el tiempo, quizá encontremos una combinación de genes que expliquen la conducta, pero, de momento, tenemos pruebas científicas convincentes de que existen sólidos factores genéticos que entran en juego”. En cambio, con la sociopatía la predisposición genética y las alteraciones cerebrales son factores que se deben tener en cuenta, pero el verdadero desencadenante es el ambiente, las circunstancias de vida, como por ejemplo, haber sufrido abusos o maltrato infantil.

Psicopatía, sociopatía y violencia

En contra de lo que muchas personas creen, los psicópatas, más que la violencia, utilizan su inteligencia y sus habilidades sociales para manipular y conseguir lo que quieren: esas son sus mejores armas y no tanto la violencia despiadada que tradicionalmente nos ha mostrado el cine y la literatura y que nos ha llevado a creer que todos los psicópatas son todos asesinos en serie. La violencia no es un rasgo que tenga que estar necesariamente presente en estas personas…ahora bien, es cierto que si un psicópata quiere cometer un crimen, es probable que su exquisita meticulosidad le lleve a perpetrarlo con éxito.

La violencia, de hecho, es más propia de la sociopatía, ya que esta está directamente relacionada con esa impulsividad, pérdida de control e inestabilidad emocional de la que hemos hablado, tan propia de los sociópatas.

Psicopatía, sociopatía y delincuencia

En cuanto a la delincuencia, lo cierto es que ambos, sociópatas y psicópatas cometen delitos a menudo (representan el 15% de la población reclusa) pero no por ello se debe calificar de sociópata o psciópata a todos los delincuentes.

El sociópata delinque porque no tiene noción de la importancia de las normas sociales y de convivencia; trasgreden continuamente las normas, con una falta total de culpa y de respeto por la vida y las pertenencias de los demás y aplican la violencia como reacción. Un sociópata en realidad, nunca llega a comprender que sus actos puedan causar perjuicio.