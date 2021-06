Anna Alfaro, experta en yoga: “Es mucho más que ejercicio, es casi un modo de vida”

R: Yo es lo que sentí: “Esto me está haciendo bien, quiero más. Más días a la semana”. Al año siguiente hice una formación y es como que va ‘in crescendo’ y vas tocando otras áreas como la meditación o la alimentación. Yo un poco me fui adentrando en todos estos universos a la vez que iba sintiendo estos cambios en mí desde el yoga, desde la práctica del yoga. Y creo que es muy importante la intención y el compromiso (…) hay que comprometerse para también darnos el tiempo y el espacio de probar las cosas. Porque no podemos saber si algo es para nosotros o si nos funciona si lo intentamos solo un día y lo dejamos y nunca más volvemos a ello. Es necesaria esa regularidad, ese compromiso…

R: Claro, porque muchas veces buscas que el esfuerzo sea igual al resultado y que sea inmediato. Y dices: si me estoy esforzando e involucrando y perdiendo el tiempo -que es lo que piensa mucha gente al principio- pero no veo qué me está dando, qué me está aportando porque no me sale, porque no siento igual mi cuerpo, porque bla bla bla…la gente abandona. Y dice; “bueno, mira, me voy mejor al gimnasio”.