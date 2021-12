Gemma Fillol, experta en marca personal: “No hay suficientes libros de negocios escritos por mujeres”

Entrevista a la emprendedora, experta en marca personal y comunicación emocional y experiencial para empresas Gemma Fillol

Fillol acaba de publicar su libro ‘SÉ É.P.I.C.A’, en el que asesora a mujeres sobre cómo construir una vida profesional y personal alineada con sus valores y su talento

La experta en marca personal entiende el emprendimiento como un proceso que se construye de dentro hacia fuera

Vivimos tiempos de reinventarse profesionalmente. Muchos expertos califican nuestra era como la ‘del emprendimiento’…esa palabra tan manida que hasta hace poco tiempo era desconocida para muchos. Hoy día, quien más o quien menos conoce a un emprendedor. Parece que ahí fuera el terreno digital está bien abonado y preparado para que broten todo tipo de nuevos negocios. ¿Y les dijera que emprender es mucho más que el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio?, ¿Y si les dijera que el verdadero sentido de emprender tiene mucho más que ver con el proceso de diseñar un modo vida? La cosa cambia…mejor me lo pienso dos veces antes de montar un ‘e-comerce’ con esa plataforma tan moderna que me promete tener lista mi página web en una semana y estar facturando éxito y más éxito en menos de un mes.

Esa es la idea que Gemma Fillol, emprendedora y experta en comunicación emocional y experiencial para empresas trata de transmitir en SÉ É.P.I.C.A (Zénith, 2021), un libro dirigido a mujeres que quieren construir una vida profesional y personal alineada con sus valores y su talento. O sea, que quieren emprender o crear su marca personal en el sentido en el que Fillol entiende el emprendimiento: de dentro hacia fuera.

En su libro, Gemma Fillol, nos enseña a empender desde otro lugar. Ni mejor, ni peor, en todo caso más exigente. Exigente porque para encontrar ese lugar es necesario hacer un trabajo interior previo; es necesario bucear hacia dentro y conectar con tu esencia, con eso que te hace auténtica, para después ponerlo al servicio de la comunidad. "Sin ese valor contributivo no hay emprendimiento ni marca personal", así lo entiende Gemma Fillol. Porque cuando una siente que está contribuyendo a la causa que sea, grande o pequeña… “esas maneras de contribuir son las que hacen la vida más épica y más extraordinaria”, insiste.

Los fallos los vemos en que luego, cuando rascas, no hay un modelo contributivo detrás, no hay nada (Gemma Fillol, experta en marca personal)

Pregunta: Cuando tu libro cayó en mis me di cuenta enseguida de que tu enfoque de emprender desde dentro hacia fuera es, en el fondo, una puerta de acceso al autoconocimiento y al desarrollo personal tan válida como muchas otras.

Respuesta: Es que al final las personas solo queremos desarrollarnos, queremos vivir una vida plena y eso realmente es supersencillo, o sea, construyes la vida que quieres o la vida personal que quieres y luego quieres llenarte. Al final los seres humanos somos muy complejos pero muy simples a la vez. Se trata de que todas las personas pueden dejar huella si son conscientes de ello.

P: Todavía muchos piensan que tener éxito en el emprendimiento, sobre todo digital, tiene que ver con tener mucha visibilidad y mucha monetización. ¿Es ese el motivo por el que vemos tantas personas y negocios fracasar?

R: Los fallos de todo este boom de influncers, de personas que ganan un montón de popularidad o que salen en un programa de televisión y tienen muchos seguidores, los fallos los vemos en que luego, cuando rascas, no hay un modelo contributivo detrás, no hay nada. Solo monetizan su visibilidad, que además tiene una fecha de caducidad muy próxima (a no ser que luego vayan creando conversaciones o escándalos). Pero esto, para mí, no es una marca personal; una marca personal lo que tiene muy claro es la contribución que aporta. Y si no hay contribución no hay marca personal.

P: En tu libro pones el énfasis en que para que tu marca personal triunfe debes construir primero unos buenos cimientos, no tanto trabajar la fachada. Pero es que ahora, con las nuevas tecnologías parece tan fácil tener una buena fachada y montarte en un periquete tu propia marca y emprender…

R: Ahora hay muchos libros, muchos gurús en el mundo digital. Este mundo digital tiene su parte buena y su parte mala, se ha democratizado todo y realmente llega un punto en el que no sabes qué bagaje hay detrás de una marca personal porque lo digital lo aguanta todo. Yo siempre digo que tú pones tres logos, un ‘he trabajado para tal o cual empresa’, ‘he salido en tal medio’ y eso lo aguanta todo…pero lo viviencial no.

Si tú preguntas a un hombre: ¿tú has emprendido para conciliar? Esa pregunta es un disparate (Gemma Fillol, experta en marca personal)

P: ¿Por qué tu libro está dirigido solo a mujeres?

R: Yo me doy cuenta de que no hay suficientes libros de negocios ni de marca personal escritos por mujeres y por eso decido hacerlo exclusivamente en femenino, para darle visibilidad y que entres en Fnac o en La Casa del Libro y digas: ¡una mujer hablando de negocios!…porque creo que hay otra manera de hacer negocios. Desde hace 7 años lidero un proyecto que se llama Extraordinaria, que es un proyecto de emprendimiento en femenino y en comunidad donde hay muchas mujeres, miles de mujeres, que están emprendiendo y que lo hacen desde un lugar -no digo ni mejor, ni peor pero digo diferente- con unos valores diferentes encima de la mesa, con ganas de buscar flexibilidad, conciliación.

P: ¿Las mujeres emprenden sobre todo por esta necesidad de conciliación?

R: Esto no debería ser el motivo principal para emprender, pero es así…o sea, uno de los motivos principales de las mujeres para empreder es la conciliación. Y si tú preguntas a un hombre: ¿tú has emprendido para conciliar? Esa pregunta es un disparate.

P: En tu libro también desafías esa imagen de la mujer emprendedora dura, esa mujer de negocios fría, recia…

R: Si buscas ‘mujer y emprender’ en Google te aparecen fotografías calcadas de una mujer con el pelo estirado hacia atrás, bien recogido, recto, con gafas, con tacones y con traje…y tú y yo sabemos que esto no es así. Pero una adolescente ve esto y va a decir: ¡pues es así! entonces es necesario cuestionar y dejar atrás los esterotipos o el aparentar, porque al final es muy cansado, porque fingir ser quien no eres es realmente agotador. Pero eso es algo que tenemos que tirar al suelo entre todas.

P: Te has dado cuenta de que la autenticidad es fundamental para que una marca personal triunfe…tu libro es un poco el reflejo de eso de promueves; hay mucho de ti en él…

R: El libro lo he escrito a corazón abierto y hay muchas cosas que compartes porque realmente es lo que sientes en ese momento, aunque sean cosas muy íntimas. Para mí ha sido un trabajo de ¡oye, lo escribo porque sé que ayudará a alguien! Ese es el motor: sé que esta manera, aunque me haga sentir muy vulnerable, sé que va a ayudar a alguien y esto es lo que estoy recibiendo…y esto es brutal, que haya personas que se emocionen contigo y no te conozcan de nada.

En el emprendimiento me he dado cuenta de que necesito mucho orden en mi vida y tener momentos que parece que no son productivos porque no estoy haciendo nada (Gemma Fillol, experta en marca personal)

P: En tu carrera profesional en el ámbito de la marca personal, ¿Te has encontrado con personas que estaban más enfocadas en el negocio puro y duro y que al entrar en contacto contigo y con tu manera de trabajar se han dado cuenta de que faltaba el trabajo más importante? Me refiero a ese trabajo personal del que hablas en tu libro, el de construir de dentro hacia fuera.

R: Me he concontrado de todo, porque ya llevamos unos años, pero yo ya hablo desde ese lugar en mis redes sociales, por tanto, las personas que vienen a trabajar conmigo ya vienen un tanto avisadas de mi valor diferencial…porque al final no deja de ser un valor difierencial. Pero me he encontrado muchas cosas, desde personas que no están dispuestas a hacer el trabajo [de introspección] a personas que se dan cuenta de que han estado haciendo cambios en su marca personal cada dos años (…) pero cuando tú trabajas bien a fondo tu esencia, no hay que cambiarla luego. Cuando cavas bien en tus pilares, cuando entiendes bien cuáles son tus mensajes, cómo quieres entregarlos, de verdad que no pasan de moda…porque estás superalineada con quién eres.

P: Tu libro además de un libro de lectura es un libro de trabajo.

R: Me gusta escribir y me gusta que haya mucho contenido, pero esto puede sobrepasar, por eso hay mucho contenido, pero sobre todo hay ejercicios, porque al final, el conocimiento sin integracion es nada. Y de esto yo soy muy fan y en mis formaciones simpre hay muchos workbooks…playbooks, yo los llamo mucho playbooks porque lo que me gusta es que juguemos. Nos han estereotipado que el trabajo tiene que ser duro, tiene que ser disciplinado y al final, despues de esta pandemia, nos damos cuenta de que la flexibilidad es un grado.

P: Ese trabajo de introspección que propones antes de diseñar una marca personal o emprender, ¿crees que la sociedad en la que vivimos nos invita a hacerlo? Porque a mí me parece que está todo montado para que no paremos nunca, para que no tengamos tiempo para estas pausas tan necesarias…