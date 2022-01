Melvin Konner, antropólogo: “Es una suerte para los hombres que la mayoría de las mujeres nos quieran cerca”

Entrevista a Melvin Konner, autor del ensayo sobre sexo, evolución y el fin de la supremacía masculina, ‘Mujeres ante todo’

El argumento central del libro es que las mujeres no son iguales a los hombres, sino que son superiores a ellos en muchos sentidos

Esta superioridad, según el autor, habilitaría a las mujeres para soportar mejor el liderazgo del nuevo orden mundial

Ya sabía el antropólogo Melvin Konner antes de publicar Mujeres ante todo (Almuzara, 2021) que su libro iba a levantar algunas ampollas. En tiempos de corrección política, decir que las mujeres desarrollan estructuras celulares mejores y más adecuadas que los hombres para liderar el mundo actual, es un tanto provocador…“Durante miles de años, los hombres han afirmado ser superiores a las mujeres, pero ahora aparece un hombre que dice que podrían ser las mujeres las superiores, y resulta que todo el edificio del pensamiento se tambalea”, dice el autor.

Más provocador aún es otro de los escenarios que propone Konner en su libro: el de un mundo libre de hombres en el que las mujeres se reproducen usando el ADN de los óvulos de otras mujeres. Aunque Konner llama a ese escenario una bio-fantasía, eso no significa que no sea biológicamente posible. Si le interesa la ciencia evolutiva, le adelanto que toda la fundamentación científica para explicar esta bio-fantasía la encontrará en las páginas de Mujeres ante todo.

En cualquier caso, el argumento central del libro de Konner es mucho más sencillo; no hacen falta conocimientos previos de biología. Para este profesor de Antropología y Biología del Comportamiento en la Universidad de Emory (EEUU), las mujeres no son iguales a los hombres, sino que son superiores a ellos en muchos sentidos…al menos en los sentidos que importan en el siglo XXI.

Sin menospreciar la influencia que en esta superioridad tiene el factor cultural y educacional en la mujer, Konner considera que las notables diferencias intrínsecas existentes entre el cuerpo y el cerebro de las mujeres y el cuerpo y cerebro de los hombres, las habilitan para liderar mejor el nuevo orden mundial. Para Konner el resultado, “será un mundo mejor para todos”.

Y esto es algo que, según el antropólogo, hemos podido ver recientemente en las diferentes maneras de gestionar la pandemia del coronavirus de mujeres-líderes y determinados hombres-líderes. La explicación a esto sería que, en general, las mujeres han demostrado ser más pragmáticas, más afectuosas, cooperativas y competitivas, expertas en obviar su propio ego, hábiles en manejar a las personas sin ponerlas a la defensiva y constructoras en vez de destructoras. Es necesario puntualizar que Mujeres ante todo no es solo una exaltación de la superioridad femenina en determinados aspectos: es también una explicación científica y evolutiva a la dominación histórica del hombre sobre la mujer.

Pregunta: El peso del pasado en la dominación del hombre sobre la mujer nunca estuvo mejor documentado. Su libro nos ayuda a entender de dónde vienen estas dinámicas tan destructivas (para todos) y lo más interesante: que no siempre fue así.

Respuesta: Me encanta tu expresión, "el peso del pasado", y sí, puede parecer desalentador si no entendemos que antes del auge de la agricultura y la "civilización" -hace unos 10.000 años para la mayoría de la humanidad- la dominación [del hombre sobre la mujer] era mucho menor. Para mí, esto significa que nuestra especie, la humanidad, no está condenada a continuarla.

Todo lo que sabemos sobre las diferencias entre hombres y mujeres sugiere que estos problemas se atenuarían en un mundo dirigido por mujeres (Melvin Konner, antropólogo)

P: Sobre todo, el libro trae mucha esperanza…esperanza de que se puede revertir la situación por el bien del mundo. ¿Sueña con un mundo al revés, en el que sean las mujeres las que ocupen el lugar de los hombres?

R: Realmente no, aunque les pido a los lectores que se lo imaginen, y creo que podría ser mejor de lo que hemos tenido durante tanto tiempo: violencia, guerras, violaciones, abuso de mujeres y niños, desprecio por nuestro frágil planeta y más. Todo lo que sabemos sobre las diferencias entre hombres y mujeres sugiere que estos problemas se atenuarían en un mundo dirigido por mujeres. No estoy diciendo que el mundo vaya a ser perfecto, solo que podría ser mejor. Pero lo que realmente creo es que probablemente lo mejor sería una colaboración y un equilibrio entre mujeres y hombres. Como dijo la gran feminista estadounidense del siglo XIX, Elizabeth Cady Stanton (en la cita con la que comienza el libro), el argumento más potente para el avance de la mujer es el de “la diferencia entre el hombre y la mujer debido a que los hombres y las mujeres se complementan entre sí, necesitamos el pensamiento de la mujer en los asuntos nacionales para hacer un gobierno seguro y estable".

P: Soñar con un mundo sin hombres es políticamente incorrecto…sabrá que muchos le criticarán por esto que ha dicho....

R: Sí, muchos hombres inseguros se han enfurecido por lo que he dicho, y algunos de los 'policías de la corrección política' de ambos sexos me han señalado con el dedo. Esto no me está afectando exactamente. Durante miles de años, los hombres han afirmado ser superiores a las mujeres, pero aparece un hombre que dice que podrían ser las mujeres las que son superiores y, de repente, parece que todo el edificio del pensamiento se tambalea. Por favor…Permitamos el experimento mental que sugiero, proporcionemos apoyo en el libro… y ¡por el amor de Dios!, intentemos mantener nuestro sentido del humor.

P: Como explica en el libro, la naturaleza nos dice que hace millones de años debió ser así (incluso que no existía el hombre) ¿Realmente cree que sería posible volver a un mundo sin hombres?, ¿o es una bio-fantasía?

R: Es una bio-fantasía, pero los profesionales que se dedican a pensar sobre el futuro tienen todo tipo de fantasías y pensar en ellas nos invita a reflexionar. No es exagerado pensar que en un futuro no muy lejano la ciencia podrá combinar el ADN de dos mujeres o dos hombres para hacer un embrión humano viable. Sabemos que las parejas de dos hombres o de dos mujeres son buenos padres, pero en el hipotético caso de crear una nueva vida, solo la pareja femenina tendría un útero; de hecho, dos. Creo que es una suerte para nosotros, los hombres, que la mayoría de las mujeres parece querer tenernos cerca.

A los países liderados por mujeres, en general, les ha ido mejor en la pandemia de la covid (Melvin Konner, antropólogo)

P: En su libro dice que “la dominación masculina extrema es una anomalía en nuestra historia” y que “la historia está de parte de las mujeres”…muchas mujeres no comparten esa idea tan optimista ¿se refiere a otra historia?, ¿a una con una escala de tiempo evolutivo, no tan cortoplacista como la que puedo tener yo, una mujer de 44 años?

R: Siempre dije que habría cuatro categorías de personas a las que no les gustaría mi libro: los hombres inseguros mencionados anteriormente; los políticamente correctos que rechazan la idea de que cualquier aspecto de la psicología del género pueda ser explicado -aunque sea en parte- por la biología; la gente que no acepta la ciencia de la evolución; y las personas sobre las que acaba de preguntar, que me encuentran demasiado optimista. Comprendo la impaciencia de las mujeres por obtener finalmente una igualdad de oportunidades… y todavía estamos muy lejos de eso. Pero está sucediendo. Tomemos un ejemplo: cuando terminé la universidad en 1966, dos tercios de los graduados universitarios de EEUU eran hombres. Hoy dos tercios son mujeres. Los antropólogos tienen una visión a largo plazo, pero no estoy hablando de una escala de tiempo evolutiva para lograr la igualdad de derechos para las mujeres, ni siquiera de siglos. Hablo de décadas. Me refiero a la vida de mi nieta de seis años.

P: ¿Cree que lo verán mis hijas de 7 y 12 años?

R: Como dije, creo que mi nieta de 6 años lo verá, por lo que sus hijas estarán en el mismo mundo. Es posible que la supremacía masculina aún no llegue a cero (los niños son muy tercos) pero permanecerá principalmente en el pasado, en el espejo retrovisor. Mi hija lleva el nombre de mi madre y, cuando pienso en lo diferentes que son sus oportunidades con respecto a las de mi madre, lo diferente que será su vida, es asombroso. ¡Mis abuelas ni siquiera pudieron votar hasta los 40! Mi madre fue criticada por aprender a conducir. Ahora sus hijas están en una Europa donde hasta hace poco el líder nacional más veterano (y probablemente el más exitoso), así como los jefes del BCE, el FMI y la Comisión Europea, son todos mujeres. Mi nieta vive en el mismo tiempo en el que el primer vicepresidente de los Estados Unidos y el primer secretario del Tesoro son mujeres. Estas chicas [las niñas de ahora] tendrán cada vez más modelos como estos y sus hijas verán aún más cambios. Mientras tanto, los cambios culturales a nivel de base, como el movimiento #metoo, hacen que los hombres se lo piensen dos veces antes de abusar de las mujeres y animan a las mujeres a hablar.

P: Para terminar, una cosa más sobre el futuro…¿Por qué -para un hombre como usted- un mundo dominado por mujeres será mejor? Dice en su libro que es porque las mujeres son menos peligrosas para el mundo, que ellas pueden hacer el mal igual que el hombre, pero que ellas no causan la destrucción del mundo, como los hombres.