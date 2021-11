Clotilde Vázquez, endocrina: “Veo la menopausia como una oportunidad de encauzar la vida de otra manera”

R: Sí y de que se pueda hablar de ello con tranquilidad, que la menopausia no es nada malo, que no significa envejecimiento…pero es que hay personas que lo viven como una tragedia (…) Yo, lo que veo en muchas mujeres es lo primero el desconcierto, porque a parte de que suceden cosas como el no dormir o que estás engordando o el síntoma del sofoco, aparte de eso, es que está ese cambio en la irritabilidad, ese paso sin solución de continuidad a de repente una vulnerabilidad que es que ven una película y se ponen a llorar, o que sienten que matarían a su pareja o lo que sea...en fin unas situaciones en las que dicen : ¿me estaré volviendo loca? Entonces es que una vez que a una persona la ves, la diagnosticas y le dices, mira esto es lo que pasa…pues como tú dices, el conocimiento serena muchísimo. ¡Ah entonces no estoy loca!, es lo que me dicen muchas mujeres: no, no estás loca, es que te curre todo esto.