Mónica Vicente, de 'influencer' al desarrollo personal: “Un día me di cuenta de que había estado dormida”

Entrevista a Mónica Vicente, una 'influencer' que aspira a entrar en es sector del desarrollo personal tras la publicación de su primera novela

En 'Tienes un Ferrari en el garaje', la autora narra en forma de fábula, cómo fue su propio proceso de transformación personal

Cuando Mónica Vicente era una empresaria de éxito y oía hablar de desarrollo personal o de coaching, pensaba que eso no iba en absoluto con ella. Por entonces no sabía que la vida le iba a dar un vuelco, que ese vuelco le iba a permitir ver las cosas con más claridad y que acabaría practicando mindfulness y haciéndose su propio hueco en el sector del crecimiento personal.

Lo cierto es que antes de publicar su primera novela sobre desarrollo personal, Tienes un Ferrari en el garaje (Grijalbo 2021) Mónica Vicente ya era toda una influencer: diez millones de suscriptores en su canal de YouTube y más de tres mil millones de reproducciones de vídeo ¿Por qué no utilizar esa capacidad de influir y de llegar a tanta gente para ayudar a otras personas en su propio despertar?, se preguntó…

De ahí surgió la idea de relatar en forma de novela ese proceso de transformación que ella había vivido en primera persona. Eso sí: siempre desde la intención genuina y auténtica de contribuir a la sociedad, desde la creencia de que las experiencias que uno vive no son solo suyas: “son para que las pongas al servicio de los demás”, dice convencida Mónica Vicente.

Pregunta: El mensaje de tu novela sería algo así como que todos tenemos que descubrir quiénes somos en realidad para poder ser felices…

Respuesta: Cuanto más acorde a tu esencia vives, a quien tu eres, más feliz vas a ser. Yo siempre digo: ¿qué hay peor que no gustar a nadie? Pues gustar por lo que no eres. Porque la gente intenta gustar, aparentar en redes, etc. Pero, al final, quien gusta es alguien que no eres tú. Reivindicar eso me parece superpositivo. Es un poco lo que yo he vivido siendo infuencer, empresaria, eso de que el dinero es el éxito…esas cosas que heredas. Y llega un punto en el que en mi vida digo; bueno…¡pero mi valía no está ahí! Esto me ha surgido desde que empecé a hacer mindfulness, a saber quién soy, qué quiero, cuál es mi propósito, qué es el trabajo, cuál es la relación que quiero con mis hijos. Yo me pregunto todo y decido todo. No dejo que otros decidan por mi, como Brianne, la protagonista de la novela, que se deja llevar.

P: Tienes un Ferrari en el garaje está lleno de metáforas, de símiles. Cualquiera que sepa un poco de desarrollo personal se da cuenta: creencias limitantes, síndrome de la impostora, indefensión aprendida…

R: El libro es fruto de todo el proceso que yo hice con una coach emocional. Quien ha escrito el prólogo, es un coach que ha estado con Tony Robbins. Yo llevo años siguiéndole, pero siempre veía que ese no era mi tema. Yo lo veía un poco como que yo no necesitaba esas cosas... Confundía debilidad con vulnerabilidad, que es lo típico. Pero luego, viví un hecho traumático y empecé a analizar las cosas desde otro lado. Y claro, al leer cosas de coaching, al ver vídeos de los más grandes…te empiezas a nutrir de cosas y ves que los mensajes se repiten, que son los mismos, pero contados cada uno de su manera.

Que no me haya enterado de estas cosas hasta los 45 o 46 años, para mí fue como decir: pero ¿donde he estado? ¡estaba dormida! (Mónica Vicente)

P: Fue como tu entrada de conciencia, digamos. Es habitual que muchas personas tengan esta respuesta después de vivir situaciones adversas en sus vidas. Es cuando surgen las preguntas…

R: Yo, por ejemplo, que tengo 47 años y que no me haya enterado de estas cosas hasta los 45 o 46 años, para mí fue como decir: pero ¿donde he estado? ¡estaba dormida! Por lo que he leído, tuve como un despertar espiritual. Esas cosas de las que yo no era consciente, yo estaba en otro lado. Yo veía a esta gente que meditaba como raros. Y me dije: no me puedo creer que este mensaje te llegue a partir de un sufrimiento, es decir, cuando tienes que tocar fondo para realmente conectar con quién eres y con tu espiritualidad.

P: Y decidiste compartir tu proceso, tu despertar, con el mundo…pero a través de una novela…

R: Me dije: me gustaría intentar condensar esto de una manera fácil. Porque yo creo que la gente aprende más fácil con historias. Y, para empezar, los libros de autoayuda ya no me gustan y echa para tras el nombre. Porque si te llamaras ‘desarrollo personal’ o ‘crecimiento’, pero autoayuda para mí, tiene una connotación negativa. Y para mí, como lo he hecho yo, es una manera de escribir en formato novela que acerca más, sin mencionar las palabras que echan para atrás: creencias limitantes, liberarnos de nuestros miedos…eso está todo en el libro; psicología positiva, cognitiva, cognitiva conductual. Todo eso está, pero disfrazado (…) porque se recibe mucho mejor el formato historia, que es como al final aprendemos. He intentado que sea bastante fácil para cualquier persona, aunque no quiera leer autoayuda. Alguien que lo ve y de repente le resuena con algo de su vida…puede que esté estancada en un trabajo, puede ser tu propia familia, y que digas: oye pero es que yo no me he parado a preguntarme esto…¿quién quiero ser yo?

P: ¿Qué elementos encontramos en tu novela similares a tu experiencia vital? Ya el título de la novela tiene mucho que ver contigo…

R: Quise hacer ese símil con un coche, porque esa frase me la dijo un amigo, Tino, que escribe el prólogo. Cuando yo vivía en Irlanda y yo antes de eso había sido superexitosa, pero de repente estaba siguiendo a mi pareja de lado a lado. Me encontré con los tres niños y haciendo como quien dice las labores de casa…¡que no pasa nada! pero no es algo que vaya conmigo, no es mi esencia. Y claro, yo estaba con una tristeza y una frustración…y él me dijo “eres un Ferrari en el garaje” y claro, yo no le entendí en ese momento, porque cuando tu estás ahí dentro, no ves la salida (…) pero cuando me separé empecé a ver las cosas y me sentí como tan libre…y me acordé de la frase. Y me di cuanta de que, a medida que eres más tú, eres más feliz, es como yo lo veo, no es ningún secreto…

P: Como Brianne, te diste cuenta de que estabas viviendo una vida que no era la tuya…

R: Siempre he tenido mucho éxito profesionalmente, pero cuando empecé con mi pareja, con los niños…es como que me perdí. A lo mejor puse el rol de madre por encima (…) yo quería ser madre, sí, pero eso no quita para que tú no descuides otras facetas, y yo me descuidé. Luego volví a coger las riendas, me mudé a España…Cuando tomé la decisión de separarme, tomé fuerza, me quité de pesos, creí más en mí misma y a partir de ahí me fue todo mucho mejor.

En ese momento en que estás en silencio y reposas la mente, es cuando te llegan todas las respuestas, ves con claridad (Mónica Vicente)

P: En estos tiempos en que todo es ir corriendo a todas partes y no parar de hacer cosas, es difícil hacer esa toma de conciencia que hiciste tú. No nos damos permiso para parar ¿Crees que esa puede ser la explicación a que haya tanta gente dormida todavía?

R: ¡Es que no paramos! Hay ruidos, te entretienes, la gente queda con amigos, llegas a casa y pones la tele y dices…pero ¿en qué momentos del día estás contigo y te estás escuchando? En ese momento en que estás en silencio y reposas la mente, es cuando te llegan todas las respuestas, ves con claridad: de repente lo veo todo clarísimo.

P: ¿Crees que la sociedad nos impone un ritmo frenético, especialmente a las mujeres?

R: Vivimos como una autoexigencia muy grande que nos imponemos nosotras mismas, de ser la mejor madre, la mejor mujer, la mejor profesional. Es la sociedad, pero somos nosotros también y las mujeres más todavía, que parece que tenemos que luchar todo el rato, vivir a la defensiva, y eso agota y te acaba quemando…

P: Tienes miles de seguidores en redes sociales…antes de este proceso de transformación personal que has vivido, eras ya una influencer, aunque en otros temas…¿cómo vas a hacer para empezar a influir en el ámbito del desarrollo personal?