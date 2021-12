Cómo prevenir el problema de los jóvenes y el abuso del alcohol desde las aulas

R: No, eso no vale para nada: no se trata de dar informaciones aisladas desde fuera del sistema educativo, porque muchos, lo que hacen, es que el comisionado de las drogas, programa una serie de actividades; va a los centros, lo suelta y se va. ¡Eso no vale para nada! Se han hecho muchas cosas de ese tipo y lo único que podemos comprobar es que no han sido lo suficientemente efectivas.