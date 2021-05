La realidad de la explotación sexual de menores: muchas veces pasa desapercibida incluso para las víctimas

Puede pasarle a cualquier menor, no nos engañemos. En estos tiempos que corren, en los que el acceso a la tecnología está al alcance de todos, cualquier niño, niña o adolescente es susceptible de convertirse en víctima de explotación sexual . Aunque es complicado hacer una aproximación exacta a las cifras reales de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESIA), los expertos saben que van claramente en aumento.

Ha llegado el momento de tomarse en serio la necesidad de mejorar los sistemas de ayuda en la prevención, el apoyo educativo, y en la asistencia a las víctimas: Esta es una de las conclusiones a las que llega Lluis Ballester, investigador de la Universidad de Illes Balears, en el estudio Commercial Sexual Exploitation of Children and Adolescents in Europe: A Systematic Review, que acaba de publicar la revista Trauma, violence & abuse. Hablamos, sobre todo ello, con Ballester, coautor de ese estudio y uno de los expertos que más ha investigado en nuestro país sobre pornografía y educación afectivosexual.