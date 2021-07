Qué es la fobia social o el miedo irracional a sentirnos juzgados por los demás

Otro de los errores más habituales es confundir fobia social con timidez, pero no es lo mismo. Una persona tímida, experimenta vergüenza y puede que algo de miedo, pero de una forma muy leve en comparación con las sensaciones que experimenta una persona con fobia social. Muchos expertos insisten en que un cierto grado de timidez es normal y natural en la mayoría de las personas: es sólo una señal de que nos importa lo que los demás opinen de nosotros. Cuando una persona tímida aprende esto; que en su naturaleza está la necesidad de gustar, que no es un bicho raro por sentirse así, generalmente puede empezar a gestionar esa timidez.

Una de las manifestaciones más conocidas de la fobia social es el miedo a hablar en público, como le ocurría a Sandra, una mujer de 30 años que acudió al psicólogo porque sentía una enorme ansiedad cuando tenía que hablar delante de más de 5 personas. Sandra no presentaba absolutamente ninguna dificultad para hablar con grupos pequeños de 3 o 4 personas de manera informal, pero la sola idea de subirse a una tarima y dirigirse a un grupo grande de personas que la mirarían fijamente, le causaba un enorme malestar. Una vez fingió estar con gripe para no tener que hacer una presentación de trabajo delante de todo el equipo directivo de su empresa. La vez anterior lo había pasado fatal y prefirió retrasar la reunión un par de días -con la excusa de que estaba enferma- para prepararse mejor su intervención. No quería que se repitiera la escena de la vez anterior: le temblaban las piernas y le sudaban las manos, tartamudeaba, no era capaz de mantener un discurso coherente ni de mirar a nadie del público a la cara.