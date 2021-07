Gestionar el miedo al cambio que boicotea tus sueños y proyectos

Es cierto que muchas veces no queda más remedio que enfrentarse a este miedo, porque son cambios impuestos desde fuera; un cambio en el puesto de trabajo, una ruptura inesperada de pareja, un hijo que se va a vivir fuera del país…hay miles de posibles situaciones que en realidad nosotros no elegimos y en las que también surge el miedo al cambio. Pero no hablo de este miedo en este artículo. Hablo de un miedo mucho más cruel, del miedo al cambio que nos impide muchas veces perseguir nuestros sueños, nuestros anhelos más profundos, aquello que, en el fondo de nuestro corazón, sabemos que es lo importante para nosotros y que nos va a ayudar a estar mejor e incluso a ser más felices