José Luis Carrasco, psiquiatra: "En un contexto como este, es normal que haya más depresiones y ansiedad"

Son ya numeros los estudios que alertan sobre el importante deterioro de la salud mental en el contexto de la pandemia

Hablamos sobre este tema con el psiquiatra José Luis Carrasco, director de la Unidad de Trastornos de la Personalidad y del Comportamiento del Hospital Clínico San Carlos

La mayoría de los expertos coinciden en la necesidad de destinar más recursos a la salud mental

La situación de la salud mental de los españoles es uno de los grandes temas sobre los que la pandemia ha puesto luz. En el último año hemos podido ver un claro incremento de psicopatologías relacionadas con la pandemia y los confinamientos, como bien mostraba un estudio reciente del CIS. Además, la pandemia ha dejado claro que el sistema público de salud no está al nivel para poder abordar este empeoramiento generalizado de la salud mental. A todo ello hay que sumar el estigma social que sigue existiendo alrededor de la salud mental y que dificulta hablar abiertamente del tema.

El asunto debe abordarse desde diferentes perspectivas y, tal y como explica el doctor José Luis Carrasco, director de la Unidad de Trastornos de la Personalidad y del Comportamiento del Hospital Clínico San Carlos, la primera, tal vez sea preguntarnos a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de salud mental.

Comparto con él uno de los datos que reflejaba ese reciente estudio del CIS para ilustrar el empeoramiento de la salud mental de los españoles en este año de pandemia: el 35,1% de los encuestados reconocía haber llorado en algún momento durante el último año.

Pregunta: Llorar ante una situación objetivamente adversa como la que estamos viviendo ¿es señal de una mala salud mental?

Respuesta: Que la gente llore es lo mejor que nos puede pasar ante una desgracia.

Llorar no es un trastorno de la salud mental, todo lo contrario, nuestra sociedad no lloraba nada. Íbamos muy deprisa, con bastante falta de empatía. Cuando la gente ve a los muertos apilados, o cuando se ha enterado de que ha muerto su padre o su abuelo…¿como no va a llorar? pues pocos me parecen, un 35,1%.

P: Parece que confundimos tener una buena salud mental con estar todo el tiempo contentos. ¿No entra dentro del hecho de ser seres humanos que suframos ante la adversidad?



R: Por un lado, hay mucha gente que no tolera la insatisfacción. Estamos en una cultura muy poco tolerante a la frustración y a la insatisfacción: no lo integramos en nuestro esquema de modelo de vida y entonces, cuanto menos tolerante eres, más dado eres por ejemplo a tirar de un fármaco que te quite la ansiedad. Pero por otro lado también sería normal que ante una catástrofe haya un mayor consumo de instrumentos de la salud mental. O sea, son dos cosas diferentes, por un lado, si lo único que vamos a aprender de esta pandemia es a tomar psicofármacos para no darnos cuenta de que somos pequeños y de que las cosas no siempre salen como queremos, pues no nos habrá servido de nada. Pero luego está la enfermedad mental como tal, que en una situación como esta de incertidumbre e indefensión, de no saber qué va a pasar… en este contexto, es normal que haya más depresiones y más trastornos de ansiedad.

P: Dejando entonces de lado esa tristeza o frustración que sí puedan considerarse como normales en un contexto como este ¿En qué sentido sí se ha visto afectada la salud mental de los españoles por la pandemia?

R: Ahora está apareciendo más ansiedad y más fobias también, porque ha habido gente que durante la pandemia y los confinamientos se metieron en casa y entendieron que no se estaba mal del todo, que ahora el mundo es más hostil de lo que parecía antes porque te puedes contagiar... Entonces están apareciendo ansiedad, fobias, sentimientos depresivos. No depresiones mayores -que también- pero sí una especie de sentimiento depresivo de fondo donde uno lo ve todo más negativo, donde las cosas dejan de tener sentido, donde aparecen con más frecuencia las ideas de suicidio, el sentimiento de vacío de que nada tiene sentido. Todo eso se convierte en una ampliación a la salud mental, porque va a acabar apareciendo en forma de trastorno de ansiedad, de idea de suicidio, de irritabilidad con los demás, o bien de síntomas somáticos que es una forma indirecta de manifestar el miedo. Y esto es a lo que se refieren unos y otros en general y eso sí que es cierto que está pasando.

Antes de la pandemia, la salud mental estaba tapada con drogas, con consumismo, con sentimientos de omnipotencia (J.L. Carrasco)



P: ¿Cómo estaba la salud mental de los españoles antes de la pandemia?



R: La salud mental antes de la pandemia tampoco estaba muy bien. Digamos que había menos personas en los centros de salud mental que acudían a los consultorios, pero no porque estuvieran bien, sino porque la salud mental, que estaba mal, estaba tapada. Antes de la pandemia, la salud mental estaba tapada con drogas, con consumismo, con sentimientos de omnipotencia de que podemos salir siempre..como de una especie de sensación de correr mucho, de ir a a mucha velocidad escapando de todo. Había una especie de cerramiento al mundo interior en una sociedad que -tenemos que reconocerlo y ahora lo hemos visto con la pandemia- donde todo iba muy deprisa. Y yendo muy deprisa y haciendo muchas cosas y cambiando mucho de situación, de casa, de pareja, de lo que fuera, pues el mundo interior de uno estaba como muy oculto.

P: O sea, que podemos decir que la pandemia ha sacado problemas que ya estaban...

R: La propia pandemia ha traído la imposibilidad de correr porque está todo más parado. No te puedes mover, no puedes huir…si tenías planes no los puedes tener, no hay una puerta de escape. De pronto todo se para, todo se ralentiza y no hay huida. Esto hace que la gente se haya quedado más con sus sentimientos internos. Entonces ahí aparecen cosas que ya estaban en muchos casos, que son la angustia, la angustia vital, el sentimiento de inseguridad y el sentimiento de tener muchas heridas y muchos sentimientos traumáticos, es decir todo lo que es el mundo interior, muchas emociones.

P: También ahora con la pandemia estamos viendo problemas relacionados con la situación económica y con las relaciones sociales y familiares

R: El tema económico está ahí también, sí. Eso va a repercutir mucho en la salud mental. Hay gente que tiene verdaderos cuadros depresivos y de desesperación porque la vida le ha cambiado y porque no tiene cómo mantener la situación que tenían antes. También se dan situaciones sociales en familias que antes convivían, más o menos, pero cada uno trabajaba donde trabajaba y ahora se han tenido que ver compartiendo mucho tiempo y ese compartir mucho tiempo, en familias que no estaban bien estructuradas, está produciendo también muchos problemas social, están empezando a aparecer emociones, irritabilidades, agresiones… que son difíciles.

Hay que aprovechar los recursos para los casos más graves y dedicar menos recursos para las personas que simplemente no toleran la frustración (J.L. Carrasco)

P: Otro de los temas de los que habláis mucho los especialistas en salud mental es en el daño que la pandemia ha generado en las personas que ya estaban en tratamiento antes...

R: El tema de los trastornos mentales graves también hay que tenerlo en cuenta. Hablamos de las esquizofrenias o los trastornos de la personalidad, que son trastornos muy complejos con muchos trastornos de conducta, que requieren mucho tratamiento y rehabilitación y con esto de la pandemia y las restricciones está habiendo menos tratamiento porque no se pueden reunir, no se pueden hacer grupos (…) hay menos tratamiento para estos pacientes, hay menos rehabilitación, se está intentado hacer online pero no es lo mismo, muchos de ellos ni lo saben manejar. Y ahí vamos a tener que reorganizar el tema porque claro…¿ dónde está el paciente con esquizofrenia o con trastorno de la personalidad si no está en grave situación? Está en su casa. Y en su casa es una bomba…Los pacientes que antes estaban en un hospital de día o en centro de rehabilitación pues ahora están en casa. Y está habiendo muchas descompensaciones, más visitas a urgencias porque la pandemia y las restricciones no están permitiendo trabajar con toda la capacidad que un centro de rehabilitación antes sí tenía.

P: ¿Realmente hace falta destinar muchos más recursos a la salud mental?