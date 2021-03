Lo que no mata engorda: también el estrés

Cuando comenzó la terapia, enseguida fue consciente de que su problema no tenía tanto que ver con la comida en sí misma sino con el estrés. Al principio, a Mónica le costó entender esta relación, porque ella -directiva de una empresa de seguros y madre de dos adolescente- era una persona con un nivel de actividad laboral y personal frenética en su vida. Por su experiencia, estaba más habituada a escuchar casos de personas obesas o con sobrepeso cuyo talón de Aquiles era precisamente el sedentarismo y la falta de actividad.



-"¡Pero si no paro quieta en la silla ni un momento!, le dijo al psicólogo -voy de reunión en reunión. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde…luego recojo a uno de mis hijos de entrenamiento, vamos a casa, preparo la cena, trabajo un poco más antes de irme a dormir a las tantas…vamos, que no me hace falta ir al gimnasio".