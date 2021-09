Mariola Moreno, terapeuta de pareja: “La gente se tira de cabeza a unas relaciones que de primeras se ve que no van a funcionar”

Entrevista a la psicóloga y terapeuta de pareja Mariola Moreno sobre su libro Cómo elegir pareja

Se trata de un manual para saber elegir en el amor de manera eficaz ya que según ella este es el principal motivo por el que las parejas fracasan

Aproximadamente 7 de cada 10 parejas se rompen en nuestro país. En 2020 fueron un total de 95.060 parejas las que se divorciaron, se separaron o solicitaron la nulidad. Aunque esa cifra supone un 13,3% menos de rupturas que en el año anterior, el número sigue siendo elevado.

La oferta de psicoterapia de pareja también va in crescendo. Lo interesante de esto es que al ser ya cientos de miles de parejas las que pasan por las consultas de los psicólogos, ya hay muchos profesionales que tienen sus propias estadísticas, que van sacando sus conclusiones en función de lo que ven en sus pacientes.

¿Cuál es la principal causa del fracaso de una pareja? La psicóloga Mariola Moreno, terapeuta de relaciones de pareja y dependencia emocional, lo tiene clarísimo: no sabemos elegir.

Moreno acaba de autopublicar su libro, Cómo elegir pareja; manual rápido para saber elegir en el amor de manera eficaz, con la intención de poner freno a esta tendencia que ella lleva años observando: personas que se tiran de cabeza a unas relaciones que de primeras se ve que no van a funcionar.

Pregunta: Las personas se lanzan sin pensar en relaciones sin conocer bien a la otra persona y entonces es cuando pasa eso que llevas tantos años viendo en consulta…

Respuesta: Sí, después estas personas se pegan tres años pasándolo mal. Pero si tú te fijas antes en si eres compatible o no con la otra persona y si te vas dando cuenta de una serie de cosas, pues a lo mejor, a esa persona directamente no la elijes…te ahorras tiempo y esfuerzo. He visto muchos fracasos de parejas que es que no tenían ni que haber empezado… que era evidente que no iban a funcionar.

P: Según tu experiencia como terapeuta de parejas es muy habitual esto de no saber elegir. ¿Por qué ocurre esto tanto, aparte del famoso miedo a la soledad?

R: El fracaso se puede producir por un lado porque hemos elegido mal y por otro lado porque hemos tenido un aprendizaje negativo. Tú aprendes de una experiencia, pero puedes tener un aprendizaje bueno o malo. La diferencia es que en el malo, tú aprendes a evitar…. “ah, no, no, este no que es gordito y los gorditos tal, o no, los abogados no, que los abogados tal”. Y empiezas a evitar. Y tú mismo tienes miedo a lo que pueda pasar y empiezas a generalizar. “No, es que los pelirrojos…” da igual, cualquier cosas que para ti haya sido significativo de una persona que te haya hecho daño: “No, es que los empresarios….” Esto lo escuchas así tal cual en consulta. La gente tiende a generalizar. Pero el aprendizaje bueno es cuando tú vas segura de ti misma porque dices: vale, yo he tenido esta mala experiencia, pero me he analizado, he analizado la situación, sé dónde ha estado el fallo y voy sin miedo. Me da igual si es abogado, gordito y pelirrojo o si se parece a mi ex…me da igual, yo lo que tengo claro es que yo confío en mí, sé que no voy a volver a caer en lo mismo porque he aprendido bien y sé donde está el fallo, sé lo que he hecho mal yo y no lo voy a volver a hacer. entonces, no es que confíe en los demás, es que confío en mi.

Si tú buscas una pareja como si no hubiera un mañana, no te va a salir bien ni vas a disfrutar y lo vas a pasar fatal (Mariola Moreno, psicóloga)

P: ¿Crees que las nuevas tecnologías tienen algo que ver en todo esto? Porque tal vez han propiciado una nueva manera de conocer gente. Ahora es más fácil iniciar relaciones de manera rápida -a golpe de click- e ir sumando fracaso tras fracaso…

R: Mi libro también va dirigido a esas personas que se embarcan en microrelaciones, esas personas que conocen a una y otra y otra y conocen a 20 tíos en 6 meses y no te funciona nada y es porque eliges en plan; “bueno, me voy a arriesgar y si veo que no funciona pues lo dejo y ya está”. Eso es lo que te dices, pero la realidad es que eso tú lo estás viviendo como un verdadero fracaso y estás viviendo como 20 fracasos en 6 meses y aunque quiera ignorarlo, la persona termina con una apatía y depresión (…) Se puede conocer a una persona por Internet, pero la cosas es la mentalidad que tú llevas, que como es con un click y es tan fácil, me da igual conocer a 20 personas en 6 meses y no, eso te va a afectar. El problema viene cuando intento iniciar algo con 20 personas y fracaso siempre.

P: Por eso, en tu libro das una serie de consejos para elegir bien pareja

R: Mi libro es para ser más selectivo, para saber elegir, para no meterte de cabeza en una relación. Por ejemplo, en la tercera parte del libro en el primer punto propongo: haz tu lista de imprescindibles. Y esta lista creo que la persona la debe hacer basándose en que la otra persona tenga intereses comunes, valores comunes, estilos de vida comunes y maneras de afrontar las dificultades comunes. Todo esto es muy importante para saber si eres compatible con alguien.

P: También pones sobre la mesa conceptos que debemos tener en cuenta y que muchas veces desconocemos…

R: Son conceptos que debemos tener en cuenta y que si no los conoces, pues ¿cómo vas a elegir bien? Por ejemplo, ¿en qué consiste una relación de pareja sana? Si tú no sabes en qué consiste una relación sana ni lo has vivido nunca y a lo mejor el ejemplo que has tenido en casa es malísimo y precisamente por eso repites patrones…pues ¿cómo vas a buscar una relación sana si no tienes ni siquiera claro lo que es? Porque para ti, es normal lo que tú has visto. Entonces, hay una serie de conceptos que conviene tener claros, como por ejemplo el capitulo dos, disfruta de tu soltería: si tú buscas una pareja como si no hubiera un mañana, no te va a salir bien ni vas a disfrutar y lo vas a pasar fatal porque te vas a imponer una autoexigencia y vas a vivir como un fracaso cada vez que conozcas a alguien y resulte que no salga nada de ahí.

P: Una cosas que me inquieta…¿las parejas que se eligieron mal están siempre abocadas al fracaso aunque vayan a terapia?

R: No, se puede elegir mal por conceptos equivocados. Porque una cosa es que se elija mal porque se elija a una persona narcisista o infiel, que ahí no hay mucho más tute, y otra cosa es que se elija mal porque se elija con conceptos equivocados. Por ejemplo, yo tengo parejas donde hay una diferencia de edad: ellos son más jóvenes que ellas. Ellos son bastante más jóvenes. Entonces, en esas parejas donde hay una diferencia de edad de siete años o más, es muy evidente cómo el chico es inseguro e inmaduro en el amor y la chica es la que hace de madre del chico, más que de pareja. Entonces, esas parejas no se eligieron bien porque él buscaba una madre y no una pareja realmente, porque tiene ahí un complejo no resuelto de su niñez ; seguramente tenía una madre más bien dominante o superprotectora y busca el refugio de una mujer, que es lo que ha aprendido desde pequeño. Esa pareja, a lo mejor, sí tiene valores parecidos, tiene tipos de afrontamiento parecidos, pero lo que falla es el exceso de dependencia de él hacia ella. Entonces, ahí la terapia sí sirve, porque realmente se quieren, pero se eligieron por motivos diferentes. Entonces ella termina quemada, incluso adopta la actitud de madre de te riño, te castigo etc...realmente cogen el rol ese y no son conscientes de que están haciendo de madres y ellos de hijos. Cuando yo les enfrento y señalo eso, ellos empiezan a darse cuenta y empiezan a cambiarlo. Ellos empiezan a hacerse responsables de sus cosas y ellas empiezan a no estar tan quemadas de hacer de madre, y la relación mejora muchísimo.

Cuando la pareja no tiene mucho más recorrido, suele venir a terapia él o ella solo (Mariola Moreno, psicóloga)

P: ¿Tienes algún perfil de parejas para las que no funciona la terapia?

R: Yo, hasta ahora, he tenido bastante éxito con las parejas y cuando no lo he tenido es cuando viene uno solo. Cuando la pareja no tiene mucho más recorrido, suele venir a terapia él o ella solo. Entonces, yo, en la primera sesión les explico la visión que tengo de lo que me ha contado. Y le digo, ¿tú qué quieres? Yo te voy a ayudar a lo que tú quieras. ¿Tú quieres intentar salvar esa relación? Yo te voy a ayudar intentar salvarla, si es que tiene salvación. Si tú lo que quieres es terminar y ser capaz de salir de ahí, yo te voy a ayudar a hacerlo. ¿Por que hago esto? Porque, aunque yo tenga claro que esa relación no tenga futuro, primero, me puedo equivocar y puede ser que al final sí lo tenga, con lo cual debo intentarlo si la persona es lo que quiere. Y segundo, porque a veces la persona no se ha dado los golpes suficientes para querer salir de ahí, entonces yo le dejo un tiempo para que se de tres golpes más hasta que viene y me dice, “oye, Mariola que me he dado cuenta de esto” pero es algo que ha decidido él o ella. No yo.

P: En los problemas de pareja ¿es habitual eso de echar la culpa al otro siempre?

R: Fíjate, hay una cosa que me hace mucha gracia de cuando me viene una persona sola con conflictos de pareja y a veces está todavía dentro de la relación tóxica y se da cuanta de ello, pero no es capaz de salir de ahí. La ilusión que trae la persona es casi siempre la misma: traen la ilusión de que la culpa la tenga ella o él porque se da cuenta de que es la única forma de controlar la situación y de salvar la relación. Porque si vengo a terapia y resulta que toda la culpa la tiene el otro miembro de la pareja, que además no quiere ni oír hablar de ir al psicólogo, ni cree que tenga ningún problema, esto está abocado al fracaso. Entonces intento tener la culpa yo, porque así, cambiando yo algo, parece que puedo arreglar la relación…

P: Pero intuyo que, salvo excepciones muy claras -como casos de narcisistas o personas infieles- la mayoría de las veces son las dos partes las que alimentan esa mala relación de pareja…

R: Efectivamente, cuando tú estas con una persona que, por ejemplo, es paranoica y siempre se culpa de todo y tiene un trauma importante sobre que la otra persona vale más que ella o lo que sea, evidentemente, por mucho que tú hagas, eso va a caer en vacío (…) Normalmente, cuando la gente critica a su pareja, lo que ocurre es que no se da cuenta de que si tú estás ahí, en esa relación, es porque también eres igual de tóxico. Porque si no lo fueras, ya te habrías dado cuenta y habrías dicho: “ahí te quedas”. De hecho, eso es lo que suele pasar cuando las personas mejoran, que dicen “ahí te quedas”, porque se han quitado esa toxicidad. Pero cuando dos personas están ahí, criticándose…hay que entender que los dos tienen parte de responsabilidad en eso, porque si no, tú no estarías ahí.

P: Por último: antes has hablado de las personas narcisistas. De que muchas veces elegimos mal porque elegimos a un o una narcisista sin saberlo. Esto es una auténtica plaga en la sociedad actual y afecta muchísimo a las relaciones de pareja…