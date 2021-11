Los mitos y verdades de la soltería

Ser soltero es hoy más que nunca una elección personal de cada uno. Aunque oficialmente la soltería como estado civil significa no estar casado, la RAE cuenta con una segunda acepción: “ Suelto o libre ”.

Precisamente, a lo largo de la historia la soltería ha estado envuelta en un halo de prejuicios como consecuencia de las estrictas normas sociales no escritas. Esto ha afectado especialmente a las mujeres, como explica la antropóloga Krizia Nardini , de la UOC : «[La soltería en mujeres] está sancionada socialmente porque es percibida como egoísmo y desobediencia a mandatos de género femeninos».

La soltería no necesariamente significa estar solo . De hecho, las personas que deciden no emparejarse suelen tener más tiempo libre para cultivar el resto de vínculos, tanto familiares como de amistad. Además, por lo general se suelen conocer mejor a sí mismas .

Laura, una estudiante universitaria de 22 años, explica que es soltera "por elección" y que existen dos motivos por los que una persona elige este camino. El primero es que “hasta que no estás bien contigo mismo no puedes estar con otra persona porque puedes perjudicarla ”.

En segundo lugar, Laura destaca que en pareja “no puedes depender de la otra persona, sino que debe ser un complemento”. Si no encuentras a alguien “que te complemente positivamente” no vale la pena, concluye la estudiante universitaria.