La muerte de una mascota: el duelo ‘incomprendido’ que muchos ocultan por temor a ser juzgados

Hace ya cinco meses que Elena perdió a Tor, su perro de 10 años, su amigo inseparable. Desde entonces, la invade una pena inmensa. "Para mi, no era una simple mascota, era mi niño", nos cuenta. A pesar de que los meses han pasado, la tristeza sigue estando ahí. "Con él, he vivido momentos buenos y malos de mi vida. Ahora, que no está, nada es lo mismo", se lamenta.



Sabe que terminará superándolo, pero el proceso es lento y a su dolor se suma esa sensación de que, al ser un animal y no un humano, no tiene derecho a vivir la pena de manera tan intensa. Es, como señalan algunos expertos, un duelo ilegítimo, prohibido. "Cuando un animal fallece deja un gran vacío que, a veces, es poco comprensible para la sociedad en la que vivimos", reconoce Pilar Muñoz, veterinaria y organizadora de la I Cumbre Virtual Internacional del Duelo Animal, que se celebra en Córdoba.



Se trata del primer evento, a nivel mundial, que aborda esta temática, a pesar de que cada vez son más las personas que conviven con mascotas. "Hay que hacer llegar el mensaje de que los animales son miembros de las familias y su pérdida supone un inmenso dolor", señala Muñoz. Para ello, más de 40 expertos de distintas ramas comparten las herramientas necesarias para acompañar a los animales y a sus familias en la última etapa de vida y saber afrontar el duelo.



"Cuando se muere una mascota, se muere también parte de esa persona. No es solo un animal, es una necesidad vital", explica esta experta, que insiste en la necesidad de vivir el duelo, de forma saludable. "Debemos buscar apoyo y normalizar, incluso, el pedir ayuda psicológica. De lo contrario, el proceso puede enquistarse", advierte. El resultado, personas que no llegan a superar la pérdida, a pesar de los años, y que pierden, incluso, las ganas de vivir.



Claudio López Mora, psicólogo, sabe bien que este proceso puede terminar en depresión. "Lo vemos, sobre todo, cuando el animal fallecido es un perro. Son animales que representan ese amor puro, incondicional", apunta.



López Mora reconoce que el que llega a consulta por la perdida de un animal, sufre un duelo "considerable" y se aplica el mismo tratamiento que cuando se ha perdido a alguna persona. "Al final, no hay grandes diferencias. Se trata de afrontar la pérdida de un ser querido", recuerda. Entre las recomendaciones específicas para este tipo de pérdidas, los expertos destacan: