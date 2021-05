Nazareth Castellanos, neurocientífica: “Es importante ver la neurociencia como una forma de autoconocimiento”

Entrevista a la neurocientífica Nazareth Castellanos, autora del libro 'El espejo del cerebro' (La Huerta Grande 2021)

Castellanos, experta en neurociencia de la meditación, reflexiona sobre la utilidad de la neurociencia y la necesidad de acercarla a la vida de las personas

Fue a los 27 o 28 años cuando, después de años estudiando e investigando el cerebro en los laboratorios, una jovencita Nazareth Castellanos (doctora en Neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid) aprendió una lección que cambiaría para siempre su manera de ver la neurociencia.

Aprendió que cuando uno se enfada muchísimo con alguien, existe un fenómeno llamado periodo refractario que es cuando la amígdala (una pequeña estructura en forma de almendra dentro del cerebro emocional) secuestra la corteza (en concreto la zona que alberga las funciones cognitivas superiores como el razonamiento o la atención). Lo que ocurre durante ese periodo refractario es que el cerebro solo puede procesar la información que da razón a ese enfado. El resto de información -por ejemplo, si queremos pensar que la persona con la que nos hemos enfadado a lo mejor tiene un poco de razón- queda completamente bloqueada por la amígdala. “La amígdala secuestra la corteza y -explica Nazareth Castellanos- se disfraza de verbo y de razones. Y entonces piensas que tienes absolutamente la razón y durante un rato estás como hipnotizado por una emoción destructiva”.

Pregunta: ¿Qué ocurrió cuando descubriste esto?

Respuesta: Me acuerdo de que aquel día me enfadé tremendamente porque dije: a ver yo me he pasado la vida estudiando: he estudiado una barbaridad ¿y a estas alturas me decís esto? Entonces, empezaba a mirar hacia atrás y me decía ¡Dios mio, pero la de veces que me secuestro! ¿no? y mi pregunta fue ¿por qué aprendo una cantidad de cosas inmensas y no me han enseñado eso? ¿pero quién diseña la formación? Entonces, te empiezas a observar a ti misma y ves la cantidad de veces que te metes en un periodo refractario. Y te das cuenta de que solo identificarlo ya es un grandísimo paso.

P: En tu reciente libro, El espejo del cerebro (La Huerta Grande, 2021), se ve claramente esa intención de llevar la neurociencia a los salones de las casas, a los patios de los colegios, a la vida real de las personas…porque si no es así ¿para que nos sirve saber tanto del cerebro?

R: Mi labor ha sido un poco la de intentar destilar la neurociencia para sacar ese aceite esencial. También porque las personas que no están metidas en el mundo técnico no lo entienden porque son todo tecnicismos. En el ámbito científico hay una actitud muy clara de no filosofar, de no impregnar nada de filosofía en un artículo científico. O sea, las implicaciones de lo que estudiamos, las reflexiones, eso, queda un poco vetado, y es una pena, porque a base de hacer eso, el neurocientífico ha dejado de reflexionar. Como no te dejan hacerlo en los artículos científicos, pues ya ni siquiera lo haces en el laboratorio, ni siquiera está ya sobre la mesa la pregunta de ¿qué significa esto?, ¿qué quiere decir esto de ser humano? (…) ¡Pero es que estamos estudiando el cerebro!, no estamos estudiando las propiedades de un material para hacer un cable…estamos estudiando además la neurociencia cognitiva, es decir, el comportamiento, las bases neuronales del comportamiento. ¡Y ni siquiera ahí nos permitimos hacer una reflexión sobre la mente humana!

P: Entonces es cuando empezaste a buscar respuestas en otros lugares…

R: Salía de la clase y me ponía a buscar un poco ciertas respuestas a las preguntas que me surgían, en el budismo, en el sufismo, en la espiritualidad o donde fuese. Y entonces, sabiendo lo que hacía la neurociencia pensaba: ¡es que es lo mismo! Esto de lo que están hablando ellos, lo podría contestar también la neurociencia de otra forma y en otro lenguaje que nos llegaría más a la sociedad moderna porque entendemos más las cosas desde ese punto de vista más mecánico. Yo creo que ahora es la época de la ciencia, donde coexiste con otras formas de conocimiento. Pero la ciencia no se pronuncia sobre lo importante. Y esto siempre me ha parecido una pena enorme, es algo que me ha acompañado siempre, esa pena.

te das cuenta de que, a nivel social, a la gente no le interesa el neurotransmisor serotonina cuántos enganches tiene. Eso no te interesa, eso no te aporta nada (Nazareth Castellanos)

P: De esa pena ¿es de donde surgió la posibilidad de dar cursos de neurociencia para personas no expertas, para gente normal?

R: Los cursos que empecé en Madrid, en Petrarca (Instituto de Humanidades Francesco Petrarca) fueron una oportunidad, porque cuando tienes que explicar eso a personas a las que no les puedes hablar de matemáticas porque no lo conocen, no por otra cosa, tienes que hablar en esos términos y te das cuenta de que, a nivel social, a la gente no le interesa el neurotransmisor serotonina cuántos enganches tiene. Eso no te interesa, eso no te aporta nada. Lo que interesa es ese ¡ah vale!, entonces, esto significa que cuando yo estoy feliz, se activa más esto y esto…esas son las cosas que nos interesan.

P: Y nos interesan porque realmente nos sirven, por ejemplo, conocer el fenómeno del secuestro de la amígdala puede ser muy útil. Pero para eso entiendo que hay que dejar de ver la neurociencia como algo ajeno a nosotros, como si fuera algo exclusivo de los laboratorios…

R: Para mi sería una neurociencia desde la propia persona, porque todo esto que estudiamos ¡te pasa a ti! No lo mires como un proceso, sino como algo que te pasa a ti…y esto es el autoconocimiento. Ver la neurociencia como forma de autoconocimiento sería importante.

P: Para eso tenemos que aprender observarnos y contemplarnos y, como bien dices en tu libro, la mayoría de nosotros no sabemos hacerlo y no nos gusta estar con nosotros mismos…

R: De hecho, yo creo que es lo que tenemos que aprender al final: aprender a llegar a nosotros mismos. No creo que sea algo que aprendamos al principio de la vida, creo que es como la muerte, que te cuesta toda una vida llegar hasta allí. El aprendizaje es intentar llegar a ese conocimiento. Pero si no tienes presente que te tienes que conocer a ti, pues vamos por el bosque un poco perdidos. Y conocerse a uno mismo es una odisea (…) Hoy en día somos la generación que más formación ha tenido en la historia -todo el mundo ha ido a la universidad, no hay analfabetos prácticamente, tenemos una formación inmensa- sin embargo, ese crecimiento en la formación ha tenido ese precio de que se nos ha olvidado conocer otras cosas. El conocimiento no nos puede alejar de conocernos a nosotros mismos.

No sabemos estar con nosotros mismos, y estoy hablando de gente normal, no de gente con problemas de salud mental (Nazareth Castellanos)

P: ¿A crees que se debe ese rechazo a conocernos a nosotros mismos de una manera profunda?

R: Yo creo que estamos desconectados de nosotros, ese es el gran problema. Estamos completamente separados de nosotros mismos. Por ejemplo, ese estudio de Harvard de 2014 en el que ponen a la gente en una sala y les piden que estén ahí solos consigo mismos…La gente no sabe hacerlo: 6 minutos duró la gente de media y el 82 por ciento lo describió como una experiencia desagradable (…) No sabemos estar con nosotros mismos, y estoy hablando de gente normal, no de gente con problemas de salud mental. Estamos acostumbrados a desconectar en cuanto podemos de lo que nos pasa. Estamos desconectados, distraídos constantemente…es eso de lo que siempre la mística ha hablado como el velo. Estar velado. Es estar como distraídos. Y ahora, tenemos muchos más recursos para distraernos, entonces claro, el velo está empoderado. Pero es sobre todo esa sensación de estar desconectado de la vida que vives.

P: Te refieres a eso que tanto ocurre de que tu cuerpo puede estar en un lugar -por ejemplo, en el parque con tu hija- pero tu mente está en otro lado…y además caemos en la trampa de creer que somos los más listos porque estamos aprovechando el tiempo y estamos siendo muy productivos ya que mientras juego con mi hija puedo preparar mentalmente, por ejemplo, mi artículo de mañana…

R: Como dicen los estudios, realmente de todo ese diálogo interior y de toda esa divagación mental a la que nos vamos, efectiva es solo un 20 por ciento. Solo un 20 por ciento me ayuda a planificar, pero el resto es ruido, no vale para nada, es que no es efectivo…es lo que Santa Teresa llamaba ‘la loca de la casa’…es una loca que no te dice nada, el 70 por ciento de los contenidos son inútiles.

P: ¿Tiene ese estado algo que ver con el título de tu libro? ¿El espejo del cerebro?

R: El espejo del cerebro es el darme cuenta de todo eso. El espejo se activa para que te enteres de ese estado. Y si por lo menos me doy cuenta, ya es un paso. Pero hay veces o épocas de tu vida en que ni siquiera te das cuenta de eso…y ahí ya no hay nada que hacer…Hay gente que nunca ha visto su espejo.

P: Digamos que el espejo te permite ver tu propia actividad mental y poder hacer cierto control de calidad sobre ella…

R: Sí: porque eres espectador y actor a la vez y te descubres con ciertas reacciones y te observas…y si no lo haces, no puedes rectificar.

P: Tu campo de trabajo es la neurociencia de la meditación. Para terminar, me gustaría que me explicaras qué es exactamente este concepto.