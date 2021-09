'La niña amarilla', el libro que pone luz a la conducta suicida en la adolescencia y la juventud

El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la prevención del Suicidio con el lema “Crear esperanza a través de la acción"

El suicidio constituye la segunda causa de muerte en el mundo en personas de entre 15 y 29 años

‘La niña amarilla’ es un relato real en primera persona que pone luz y amor a la conducta suicida en la adolescencia y la juventud

Si hay algo que se repite en casi a todas las historias reales sobre el suicidio que la periodista María de Quesada recoge en su libro, La niña amarilla (Vergara 2021) es el secretismo, el sigilo, el silencio y la extrema discreción con la que la mayoría de los protagonistas de estos relatos vivieron durante mucho tiempo (y algunos viven todavía) su relación con los pensamientos suicidas. En algunos casos incluso llegaron a ocultar sus intentos fallidos de suicidio.

“La niña amarilla somos todas las mujeres y hombres que un día quisimos desaparecer y que hoy estamos aquí compartiendo desde el amor”, dice la autora en la introducción del libro “Hoy digo en voz alta por primera vez, sin vergüenza ni culpa, que yo también soy la niña amarilla. Seguir adelante es posible, quitarse la mochila de la deshonra es necesario y vivir libre de cargas de conciencia y miedos, un derecho”.

La importancia de hablar del suicidio

Después de leer estos testimonios, uno se da cuenta de lo terapéutico que debe ser el simple hecho de verbalizarlos y compartirlos. Porque de esas historias desgarradorras que María de Quesada recoge en su libro, uno aprende sobre todo una cosa: es mucho más fácil deshacerse de la ideación suicida cuando uno comparte, cuando lo cuenta, cuando abre su corazón al amor. En casi todos los relatos -por suerte con final feliz- hay un amigo, una amiga, un profesor, un terapeuta o un familiar que escucha sin juzgar, con amor y compasión. El simple hecho de verbalizar, salvó sus vidas.

En el acto de presentación, la propia autora ha explicado que a ella le dio mucha paz poder hablar de su intento de suicidio. “En mi caso, durante mucho tiempo he arrastrado culpa y la vergüenza de esa experiencia y no me ha ayudado ocultarlo. Sin embargo, al contarlo y compartirlo (…) eso me ha ayudado a liberarme internamente, pero también me ha ayudado a saber que no nos tenemos que avergonzar de estas historias, porque forman parte de nosotros y realmente somos quienes somos porque esto nos ha sucedido y está ahí. Y taparlo y ocultarlo no sirve de mucho”.

Maria de Quesada ha estado acompañada de la alpinista Edurne Pasabán, que colabora en el libro contando su experiencia personal son sus tres intentos de suicidio.

Por eso es tan importante “que hablemos del suicidio desde el amor -dice Edurne Pasabán en el prólogo del libro- y el mayor regalo para quienes lo conocemos de cerca sería saber que se han leído nuestras historias y han ayudado a personas que se encontraban en una situación similar”.

Hay que inundar Internet de prevención del suicidio. Tenemos que estar muy pendientes de la agente más joven (María de Quesada, periodista y escritora)

Tal vez estas historias animen a los que lidian a estas horas con la niña amarilla a abrir su corazón, a compartir con alguien el infierno que están viviendo o incluso a dar un paso más y pedir ayuda. Esta es la verdadera intención del libro. Porque hablar del suicidio -por muy incómodo que siga resultado- salva vidas; hablar es el primer paso para prevenirlo.

“Pero no todo el mundo está preparado para hablar de esto aunque lo hayas pasado, ha insistido Pasabán- y es muy entendible que gente que nos está escuchando y que lea el libro, no encuentre el momento para poder explicarlo y hablar con naturalidad y creo que es respetable esto. Yo me encuentro con gente que no por eso no dejan de ser valientes que piensan que si lo cuentan, su sociedad les va a cerrar oportunidades y les va a a cerrar puertas y eso es entendible”.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

No es casualidad que la presentación de La niña amarilla haya coincidido con el Día Mundial para la Prevención del suicidio, cuyo lema este año es "Crear esperanza a través de la acción".

Con este lema se pretende recordar y reforzar la idea que existen alternativas al suicidio, así como brindar esperanza a quienes atraviesan por circunstancias difíciles: a través de nuestra acción es posible marcar la diferencia para la prevención del suicidio, así como apoyar a familiares y allegados que están en duelo por suicidio.

La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio recuerda que a nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos fallidos.

El suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. En esa franja de edad están todas esas niñas amarillas cuyas historias ha recogido María de Quesada en su libro. De hecho, cada capítulo de La niña amarilla es un relato real en primera persona sobre la conducta suicida en la adolescencia y la juventud.