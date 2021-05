No vemos el mundo como es, sino como somos nosotros

"Vivimos en mundos interpretativos" como dijo el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de estímulos externos e internos a los que estamos expuestos cada segundo de nuestra vida ? Mientras escribo este artículo están pasando miles de cosas en la calle. Miles de sonidos que llegan a mis oídos pero que sin embargo no escucho. Solo si pongo atención puedo escuchar fácilmente el sonido del tráfico, los ruidos de la obra que hay en la casa de enfrente e incluso las conversaciones de algunos viandantes. Mientras escribo, por mi cabeza sobrevuelan decenas de pensamientos. Algunos simplemente pasan y se van como nubes en el cielo… otros, sin embargo, tienen la capacidad de seducirme y secuestrar mi atención.

Nuestros organismos también son fuentes inagotables de estímulos internos, por ejemplo, las sensaciones corporales. Seguro que te ha pasado más de una vez que cuando llevas un rato muy concentrado en algo, de pronto te das cuenta de que la postura que tenías no era realmente la más cómoda e incluso se te llega a dormir un pie o un brazo. La sensación incómoda de “brazo aplastado” estaba desde el principio ahí, sin embargo, por algún motivo no te diste cuenta.

Pero como veíamos al principio del artículo, esta capacidad de nuestro cerebro de percibir el mundo (exterior e interior) es bastante limitada. Maturana demostró científicamente que los seres humanos no disponemos de mecanismos biológicos que nos permitan saber cómo son las cosas en realidad. Nuestro encéfalo no está capacitado para percibir todos los estímulos que nos rodean y procesar la cantidad ingente de información que genera el mundo. Nuestros cerebros tienen que filtrar la realidad necesariamente ; tienen que elegir -en función de un criterio que varía de persona a persona- una pequeña parte de lo que pasa ahí fuera y con esa información crearse una idea del mundo.

Veámoslo con el ejemplo de Manuel y Fran, dos hermanos de 40 y 38 años que perdieron a su padre en la tercera ola de la pandemia. El día después del funeral, Manuel llamó a Fran para preguntarle por qué se fue tan rápido después de la misa y para comentarle lo contento que sentía por todas las personas que habían acudido al funeral a pesar de la difícil situación sanitaria que se estaba viviendo en Madrid. “No me esperaba que fuera a venir tanta gente, la verdad es que me sentí muy acompañado y fue como un regalo en medio de todo lo malo que hemos pasado poder sentir tan de cerca el cariño de tantos amigos y familia”, le dijo a su hermano.

Fran, sin embargo, estaba furioso. No entendía por qué habían faltado al funeral algunas personas. “Ya, Manuel, pues yo no estoy nada contento. Me fui a casa enseguida, estaba muy cabreado. Para mí faltó mucha gente que debería haber venido, aunque solo fuera por educación. Pero, claro, la pandemia es la coartada perfecta…venga hombre, no me lo creo: el que quiere ir se busca la vida y va o incluso se queda fuera de la iglesia si le da miedo entrar y contagiarse”.