El peligro de confundir los test de personalidad con manuales de instrucciones para la vida

Los test de personalidad son herramientas de trabajo cotidianas en el ámbito de la psicología

Explicamos para qué sirven estos test, cómo se usan y por qué no se consideran instrumentos fiables de autoconocimiento

El efecto Forer es una de las razones por las que muchos expertos advierten de los riesgos que conlleva usar este tipo de test sin la supervisión adecuada

En estos tiempos en los que está tan de moda eso del autoconocimiento; tiempos en los que se valora tanto tener recursos para conocer las fortalezas y debilidades de uno mismo en pos de alcanzar el éxito profesional o personal, me comentaba un colega hace unos días ¿cómo es que no se han popularizado más los famosos test de personalidad?

Hay que reconocer que hay mucha sensatez detrás de esa pregunta: ¿por qué las personas dedican tantísimo tiempo a conocerse a sí mismas, ¡algunas una vida entera! -en larguísimas terapias con psicólgos, en procesos de coaching que duran meses, en retiros de varios días en silencio- cuando tal vez, todo ese trabajo de campo podría solucionarse de manera rápida con un sencillo test de personalidad?

No sé si alguna vez se ha preguntado esto, pero el caso es que mí me ha hecho reflexionar e investigar. Personalmente, no me hecho jamás un test de personalidad (ni siquiera siendo estudiante de psicología) y, sin embargo, he pasado mucho tiempo de mi vida tratando de comprenderme un poco mejor a mí misma, de conocer los hilos ocultos que a veces parecen dirigir algunos de mis comportamientos. Todo esto lo he hecho siempre con el objetivo de mejorar en diferentes aspectos de mi vida -fundamentalmente en mis relaciones familiares y sociales y en el ámbito profesional- para así poder diseñar una estrategia vital más alineada con cómo soy yo.

Bueno, pues, mi primera reflexión al respecto, es que el asunto del autoconocimiento no es tan sencillo. De ser así -como decía- habría muchos menos psicoterapeutas y muchas más aplicaciones para descargarnos test de personalidad que nos den respuestas rápidas y fiables sobre cómo somos en realidad y que nos sirvan como manual de instrucciones para la vida.

Si son efectivos o no los test de personalidad

Esto no significa que los test de personalidad no sean efectivos. Significa que tienen un ámbito de aplicación muy concreto. No fueron pensados tanto para que el sujeto aprendiera sobre sí mismo, sino como herramienta para estudiar la personalidad, entendida esta como constructo científico que describe el comportamiento humano y responde a unas preguntas intuitivas: ¿cómo somos las personas?, ¿por qué nos comportamos como lo hacemos?

Los famosos test de personalidad son el resultado del intento desde diferentes modelos psicológicos, de dar respuesta a la pregunta de ¿cuál es la estructura básica de la personalidad? ¿cuáles son las dimensiones básicas, comunes a todos los individuos, que se expresan de una forma propia en cada persona? Y desde ahí, cada modelo, propone un número determinado de dimensiones de la personalidad y diseña sus propios test.

Para qué se usan los test de personalidad

Los test de personalidad son el pan nuestro de cada día en el campo de la psicología, pero no tanto para informar al sujeto o paciente sobre cómo es, sino para que el psicoterapeuta o psicólogo experto en selección de personal se haga una idea de la personalidad del paciente o candidato.

Normalmente suelen recurrir a estos instrumentos las empresas de reclutamiento u organizaciones que requieren de un personal con ciertos rasgos, habilidades o aptitudes.

Los test de personalidad se usan también en otras áreas, como la educación o la evaluación clínica de pacientes, ya que permite identificar los rasgos de la personalidad del individuo, así como determinar habilidades, rendimiento y desempeño del evaluado. Pero siempre en un contexto específico.

Que el resultado de un test de personalidad no es ‘palabra de Dios’ lo sabe cualquier psicólogo

Y aquí viene la parte más importante: a pesar que los test de personalidad están muy estandarizados, los resultados deben ser necesariamente evaluados e interpretados por personas capacitadas para ello.

Que el resultado de un test de personalidad no es ‘palabra de Dios’ lo sabe cualquier psicólogo. Más allá del mayor o menor rigor científico que avale un determinado test, hay muchos motivos por los que desconfiar de los resultados: la honestidad de las respuestas, el estado de ánimo del sujeto en el momento de completar el test…Por eso, la información que se obtiene de un test de personalidad siempre debe usarse como complementaria de otras fuentes. Ningún psicoterapeuta hará un diagnóstico basándose únicamente en el resultado de un test de personalidad.

El peligro de usar un test de personalidad a nivel particular

Por todo ello, los psicólogos no consideran que los test de personalidad sean herramientas efectivas de autoconocimiento. Es más, muchos expertos advierten de los riesgos que conlleva usar este tipo de test de manera particular, sin la supervisión adecuada.

Uno de estos peligros es que muchas personas pueden tomarse tan en serio lo que dice sobre ellas un test, que lleguen a rediseñar su vida en función del resultado: cambiar de trabajo, de pareja, de amigos, de casa…

Un buen ejemplo de ellos lo tenemos en la experiencia personal que narra la periodista Elle Hunt en su artículo del diario The Guardian What personality are you? How the Myers-Briggs test took over the world (30 de agosto de 2021). “Cuando era adolescente, descubrir online cuál era mi tipo de personalidad , fue como recibir un manual de instrucciones”, explica.

Qué es el efecto Forer

Este riesgo de creer 'a pies juntillas' -como si de un manual de instrucciones se tratara- todo lo que dice un test de personalidad sobre nosotros, tiene su explicación en el llamado efecto Forer: basta con que nos den una descripción de nosotros mismos en términos generales, para que nos sintamos identificados al instante. ¡Y es que eso es en realidad lo que hacen los test de personalidad! Lo acabamos de ver: nos describen en términos muy generales.

El efecto Forer, también conocido como el efecto de validación subjetiva, fue descrito por el psicólogo B. R. Forer en 1948. Después de mostrar a varios estudiantes de forma individual unas descripciones genéricas (que sacó de un horóscopo), observó que la gente tiende a aceptar descripciones personales vagas y generales como excepcionalmente aplicables a ellos mismos, sin darse cuenta de que la misma descripción podría ser aplicada a cualquier persona.

Los horóscopos se basan en este efecto Forer, en esta tendencia que tenemos a aceptar descripciones vagas como si fueran cortadas a nuestra medida

Según el efecto Forer, las personas tienden a aceptar afirmaciones acerca de ellas mismas en función de su deseo de que las afirmaciones sean verdad, más que en función de la exactitud empírica de las afirmaciones.De hecho, los horóscopos se basan en este efecto Forer, en esta tendencia que tenemos a aceptar descripciones vagas como si fueran cortadas a nuestra medida.

El problema viene cuando las descripciones sobre nosotros no vienen de un horóscopo, sino de un test psicológico de personalidad con validez científica. La gente se siente identificada y encantada con lo que dice el reputado test (por el efecto Forer) y corre la voz.

El ejemplo del test Myers-Briggs

Algo así es lo que está ocurriendo con el famoso Myers-Briggs Type Indicator(MBTI), uno de los test de personalidad más populares entre la gente, aunque no entre psicólogos. El modelo fue creado en medio de la II Guerra Mundial y se ha utilizado en empresas e instituciones durante décadas.

El test -que en la actualidad es una marca registrada- es todo un negocio para la Myers-Briggs Company, empresa a la que genera unos 20 millones de dólares anuales. Se calcula que unos 50 millones de personas se han hecho el test MBTI desde la década de los 60 y que 2 millones de personas lo siguen haciendo cada año.

Lo curioso es que a pesar de todo lo que se usa, este test no tiene muy buena reputación en el ámbito ciéntífico. Los psicólogos modernos y varios estudios llevan años diciendo que es test no sirve para nada incluso aunque fuera diseñado a partir de la teoría de los tipos psicológicos de Carl G.Jung

Parte de la crítica de los expertos a este test tiene que ver precisamente con que su uso se haya extendido a toda la población, que haya traspasado el ámbito de la terapia y de los recursos humanos para convertirse en una especie de oráculo científicamente avalado. Algo de lo que los propios directivos de la compañía se vanaglorian.

En el citado artículo de The Guardian, John Hackston, director de liderazgo intelectual de Myers-Briggs asegura que recuerda haber escuchado a alguien que acababa de conocer cuál era su tipo de personalidad según el test MBTI decir: "Si hubiera sabido de esto hace años, no me habría divorciado".