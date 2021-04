Personas narcisistas: por qué son 'intratables' para muchos psicoterapeutas

Además de cuidar mucho su imagen, ya que hace dieta, va al gimnasio, viste adecuadamente, Antonio ejerce un control estricto sobre todas las personas de su entorno familiar y profesional. “Suele repasar exhaustivamente todos los trabajos que se le entregan y añadir su 'sello personal’, por lo que nada está perfectamente acabado si él no lo retoca. A sus subordinados les exige dedicación completa al trabajo y alta velocidad en su rendimiento, y también una atención constante. A veces, fuera de horas de trabajo, los llama por teléfono para aclarar cualquier duda sobre el trabajo. Suele hacer alarde de sus proyectos, explica la facilidad con la que consigue éxitos, se relaciona con personas que él cree muy importantes y lo comenta en público, ante sus subordinados y amigos, para que se percaten de que él también es muy importante. Considera que nadie puede hacer mejor su trabajo y constantemente encuentra errores en sus homólogos. Cuando conversa con sus amigos suele contar ampliamente todo lo que consigue, pero no se interesa por lo que hacen o sienten los demás. Ocupa el tiempo hablando de él mismo y sus progresos en la empresa. A su vez, piensa que en cierto modo es envidiado por los demás, y no duda en desprestigiarlos”.