Qué es un brote psicótico: cuando la realidad se rompe

“El coronavirus no existe, se lo están inventando todos para separarme de mis hijos”, “tengo que morir para salvar a la humanidad de esta epidemia”. Las dos frases son ideas delirantes expresadas por dos mujeres distintas durante los primeros meses de la pandemia. Son dos casos reales de dos enfermeras de 46 y 42 años respectivamente recogidos en el estudio de Sergio Ciria Villas y José Luis Día Sahún, Síntomas psicóticos en relación con cuarentena por Covid-19, publicado en marzo de 2021 en la revista National Library of Medicine.

Qué es un brote psicótico

Un brote psicótico es una ruptura de la realidad de forma temporal. Durante este periodo de tiempo que dura el brote, la persona que lo sufre no distingue si lo que le sucede es real o ficticio . En la mente aparecen imágenes o pensamientos como si fuesen auténticos. La persona puede creer que alguien la está persiguiendo para matarla o que el mundo entero ha diseñado un complot contra ella. También puede escuchar voces en su interior que, por ejemplo, le dice que debe suicidarse.

Delirios y alucinaciones

Ambos suelen estar presentes en un brote psicótico, sin embrago, no son lo mismo. No se expresan del mismo modo, aunque la gente los suele confundir.

Las alucinaciones, por el contrario, no tienen ninguna base en la realidad: son percepciones falsas, como oír, ver o sentir algo que en realidad no existe. Los pacientes que sufren alucinaciones realmente ven cosas o escuchan voces que no están ahí realmente. Son, por lo tanto, invenciones de la mente. Por ejemplo, una persona con alucinaciones puede ver una araña trepando por su cuerpo.