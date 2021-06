Qué es el bullying intelectual y qué armas existen contra este tipo de acoso

Imaginemos a Elena es una niña de 7 años pero con una inteligencia superior a la de sus compañeros de clase . Todavía no le han hecho las pruebas de altas capacidades pero la niña apunta maneras. Durante la etapa de educación infantil se integró muy bien con los niños y niñas de su clase. Parecía de las más listas que los demás, aprendió a leer muy rápido, pero, por lo demás, no llamaba la atención especialmente. El primer año de educación primaria, sin embargo, la niña ha despuntado de una manera asombrosa, dejando atónito a su tutor. En tres meses, cuando aún tenía 6 años, leyó todos los libros de Harry Potter.

Después de las vacaciones de Navidad, Elena empezó a tomarla con Ángel, un niño de la clase…casualmente era el niño que peor leía . Todo empezó cuando un día, jugando en el patio Elena dijo delante de todos que Ángel, aunque siempre ganaba al 'pilla-pilla' porque era muy rápido, el pobrecillo era el tonto de la clase porque no sabía leer. Los demás niños se rieron de esa “gracia” y Elena se sintió la reina del patio por un momento. Desde entonces, tal vez buscando generar de nuevo en los demás niños esa admiración, Elena no paró de menospreciar la inteligencia de Ángel.

Qué es el bullying intelectual

Cómo frenar a un niño que hace bullying intelectual

No podemos dejar de reflexionar sobre si este tipo de situaciones no son producto de una cultura en la que se premia y se da demasiada importancia al coeficiente intelectual, el CI. Pero no debemos olvidar que el CI simplemente describe y mide una serie de capacidades intelectuales, como el razonamiento lógico matemático, la capacidad verbal o la visión espacial, que tradicionalmente han correlacionado con éxito académico y profesional. Pero por suerte no todo en el ser humano es CI. De hecho, esta es solo una parte de cómo somos.