Qué hay en el fondo de una persona histriónica: una excesiva necesidad de afecto y atención

Cómo es una persona histriónica

Qué es el trastorno de la personalidad histriónico

“Mi suegra se ha comprado otros tres vestidos. No sé de dónde ha sacado el dinero. Una vez más supongo que luego tendré que cubrirle las deudas. Aunque a lo mejor se lo ha sacado a uno de esos novios jovencitos con los que aparece de repente y que se creen que tiene dinero. Y como a pesar de ser mayor se conserva bien por todos los cuidados que se prodiga, consigue que salgan con ella, pero no le duran mucho. Es insoportable en cualquier caso. Hace que se desmaya continuamente cuando su hija no le presta toda su atención, aunque ya no le hacemos mucho caso. Yo creo que no se desmaya de verdad. Es muy incómodo que venga a las reuniones familiares porque intenta hacerse la moderna y ligar con todos los jóvenes que haya. Desde luego que llama la atención, tenías que ver cómo se viste, no para de hablar y te llama a cualquier hora del día o de la noche. Cuando su hija le llama la atención se queda afectadísima y se ‘desmaya’. Mi suegro, que ya murió, decía que era así de toda la vida”.