Trastorno de la Personalidad Obsesivo Compulsivo, la patología que la sociedad suele premiar

Existen determinados comportamientos y rasgos de personalidad que la sociedad aprecia y valora. Son rasgos que tienen que ver con el respeto a las normas, con la capacidad de trabajo, el perfeccionismo y la perseverancia. Es innegable que la sociedad premia y honra a las personas responsables, correctas, trabajadoras, respetuosas con la autoridad y productivas. ¿Qué padre o madre no ha dado gracias por tener un hijo con estos rasgos?

Marcelo siempre fue ese tipo de niño dócil y responsable. Sus padres no podían estar más orgullosos de ello. Desde que nació, hasta los 12 años, nunca pasó más de dos cursos escolares en el mismo colegio porque su padre trabajaba en una multinacional que le obligaba a desplazarse constantemente. A pesar de todos esos cambios, Marcelo nunca tuvo un problema de adaptación. Siempre sacaba notas fabulosas y asumía su responsabilidad con una madurez pasmosa.

Tan poco en serio se tomaban las preocupaciones de su hijo, que los padres de Marcelo incluso hacían bromas : “Anda, anda, que eres un llorón…luego, seguro que sacas un 10 como siempre…ay no…¡que a lo mejor sacas un 9,75, qué horror!... Le decíamos ese tipo de cosas creyendo que contribuíamos a quitar importancia al tema y relajar un poco, explica su madre, no nos podíamos imaginar que lo único que hacíamos era que él se sintiera cada vez peor. No le ayudábamos en absoluto ”.

Marcelo estaba tan centrado en sus estudios que, al empezar la ESO, dejó el equipo de fútbol en el que jugaba. No se podía permitir ni una extraescolar. El siguiente paso fue dejar de bajar a la urbanización con sus amigos. Se pasó toda la ESO prácticamente sin levantarse de la silla. “Nos ha salido un ratón de biblioteca, decían sus padres…bueno, no debe ser algo tan malo cuando la mayoría de los padres de lo que quejan es justo de lo contrario: de que sus hijos no estudian. Ya tendrá tiempo de divertirse”.