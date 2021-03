Qué son los trastornos de identidad de género

La reciente presentación por parte del Gobierno español del borrador de la llamada Ley Trans , ha generado muchísimo debate. Casi todos tenemos una opinión sobre esta ley, cuya intención no es otra que la de proteger y promover los derechos de las personas transgénero, pero ¿sabemos realmente qué significa que una persona que nace con un determinado sexo anatómico sienta que tiene otra identidad de género? ¿Y que una persona de vez en cuando se vista con ropa propia del sexo contrario ? ¿Se pueden considerar estas conductas como psicopatologías o trastornos?

Veamos por qué, tanto la transexualidad como el travestismo no fetichista están contempladas como trastornos de la identidad de género en las dos clasificaciones de los trastornos mentales que se usan a nivel mundial: la de la OMS, conocida por sus siglas CIE y la de la APA (American Psychological Association, denominada DSM. En ambas guías, los trastornos de la identidad de género forman parte de un grupo más grande llamado trastornos sexuales, en los que se incluyen también las difunciones sexuales y las parafilias.

Conducta sexual normal o psicopatología: dónde está la línea roja

En la actualidad sí hay un consenso para establecer esa línea roja, ese límite que separa una conducta sexual normal de una psicopatología, y es sencillamente “la experiencia subjetiva de malestar que tiene una persona en relación con algún aspecto de la propia sexualidad”, como explica Rubén Muiños en el manual de la Universidad Oberta de Cataluña Psicopatología clínica. También se incluirían aquellos comportamientos sexuales que provocan un malestar o perjuicio a terceras personas. En resumen: si no hay malestar, no hay trastorno.

Diferencia entre sexo y género

No todos los trastornos de la identidad de género terminan en un cambio de sexo.

¿Qué pasa cuando no coincide el sexo anatómico con la identidad de género? Ahí es cuando se produce ese malestar o disforia. La persona que percibe esta disociación entre su sexo anatómico y su identidad de género, sufre y busca sentirse identificada con su cuerpo . Esa búsqueda, que pretende aliviar un malestar, puede ser en mayor o menor grado. La de mayor grado es la que finalmente lleva a una persona a recurrir a tratamientos hormonales y quirúrgicos para el cambio de sexo. Pero no todos los trastornos de la identidad de género terminan en un cambio de sexo. De hecho, hay tres tipos de trastornos de la identidad de género. Veamos cuáles son según la clasificación CIE-10, como refleja Rubén Muiños en la guía Psicopatología clínica.

Trastorno de la identidad sexual en la infancia

A este malestar hay que sumar el generado muchas veces por las burlas y el rechazo de sus iguales, lo cual suele provocar problemas añadido de baja autoestima , ansiedad, depresión y fobia escolar, que se intensificarán también dependiendo si no tiene el apoyo y la comprensión de su entorno familiar.

Transexualismo y personas transgénero

Independientemente de que haya terminado o no su proceso de cambio de sexo (no todas las personas tienen los medios para hacerlo) se considera que la persona es transgénero desde el mismo momento en que siente internamente que pertenece al sexo opuesto y desea cambiar su anatomía sexual y ser tratada como un miembro del sexo biológico contrario.

Por tanto, transgénero es un concepto más amplio que transexualidad. No es lo mismo una persona transexual (la que ya ha hecho ese cambio físico) que una persona transgénero. Una persona transgénero habrá podido hacer o no ese cambio físico, pero eso no es lo único que anhela: busca además sentirse aceptado como miembro del sexo biológico contrario, al que internamente siente que pertenece.