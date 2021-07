Reconstruyendo la envidia: cómo transformar aquello que envidiamos en fuente de inspiración

Pero la realidad, es que la envidia es uno de los sentimientos más humanos que existen. Casi nadie se libra de esta emoción. Quizás, ese pasaje del Antiguo Testamento que relataba el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín por envidia, no nos estaba señalando las maldades de sentir envidia, sino las maldades de no saber cómo gestionarla , de dejarnos secuestrar por ella hasta el punto de cometer actos propios de seres humanos de la peor calaña.

Si nos fijamos, la envidia siempre surge en torno a una situación o persona que resuena de alguna manera con nosotros , con nuestra vida. Veamos un ejemplo: en el ámbito profesional, yo, como periodista y coach, difícilmente sentiré envidia por el éxito que ha logrado profesionalmente un ingeniero de caminos a lo largo de su carrera, o un veterinario, o un jardinero. Son ámbitos profesionales que, por decirlo de alguna manera, “no van conmigo”. Sin embargo, sí es probable que sienta envidia por algún periodista que haya logrado algo que yo deseo, o por un coach al que no le dejen de llover clientes: esos asuntos sí tiene que ver con mi vida, con mi esfera de influencia, con mis propios intereses, deseos y anhelos, con aquellas cosas que me hacen sentir bien.

Quizás desde ahí, desde esa aceptación, desde ese darnos permiso para sentir envidia, podamos abrirnos a la posibilidad de gestionarla y utilizarla para lograr eso que tanto deseamos. De hecho, no gestionar adecuadamente la envidia, no escuchar la información que nos trae, nos puede llevar a no conseguir aquello que tal vez nos haría felices y a hacer más profundo el sentimiento de insatisfacción. Además, no interpretar correctamente la energía que nos genera la envidia, también nos puede llevar a volcar esa energía en el lugar equivocado… igual que Caín la volcó en matar a golpes a su hermano Abel.

Como vemos, el sentimiento de desear el mal de la persona que hace de espejo de nuestros propios anhelos, tiene mucho sentido, pero no deja de ser la consecuencia de una mala gestión del sentimiento de envidia. De hecho, muchas personas lo confunden: creen que la envidia es desear el mal de la persona que tiene algo que nosotros deseamos. La confusión tiene que ver con no interpretar correctamente ni la información que trae la envidia (eso es importante para mí), ni las sensaciones físicas que genera esa envidia (esta energía no está para que haga algo malo a esa persona que me hace de espejo, sino para que me movilices cuanto antes para conseguirlo yo también).