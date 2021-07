La salud es la nueva propuesta de valor de las empresas que colaboran en la vacunación contra la covid-19

“Las empresas invierten muchísimo dinero en todos estos recursos, y eso es lo que luego te permite decir: yo no compito por precio y mi producto garantiza una calidad no sólo en términos de producto-servicio, sino que también tiene una altura de miras y tiene un compromiso más allá del producto , con un sistema de gobernanza etc..Lo que estamos viendo ahora -que es lo nuevo- es que en la propuesta de valor y en el propósito de las compañías, empiezan a integrar el compromiso con la salud”, explica Nuño.

La pandemia de la covid-19 habría desencadenado esta tendencia de las empresas a incorporar la cultura de la salud en esos value drivers. Ahí es donde viene la gran revolución: que la cultura de la salud dentro de las empresas, pasa a ser un value driver igual que lo es la ética, el compromiso con el medio ambiente o con la inclusión a la diversidad. “Y cuando hablamos de diversidad y de inclusión, hablamos en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, hablar de salud dentro de las empresas, es hablar de forma integrada, es decir, tanto física como mental. Y de esto antes no se hablaba tanto…ahora sí. Ahora nos preocupamos de cómo podemos aportar salud a nuestros equipos, por ejemplo, con una mayor tranquilidad mental. O cómo podemos poner recursos a nuestros equipos, para que puedan tener no solamente clases de tai chi o de running”.