Tareas en verano: ¿mejor repasar o desconectar?

Frecuentemente olvidamos lo importante que es el tiempo de ocio , el tiempo libre, el tiempo de creatividad. Es en esos momentos cuando más tenemos que involucrarnos los progenitores, no para imponer, sino para sugerir, porque es el momento de crecer en madurez y en tantos valores que nos ofrece.

Desde el punto de vista educativo, lo interesante es que abramos su mundo con actividades diferentes, porque la vida no es solo estudiar . Algunos padres se preguntan si es bueno ampliar un poco, repasar, adelantarse incluso: “Es tan importante… ¡te juegas todo!”, nos decimos. Gran error: te lo juegas en el tiempo de ocio.

Es el tiempo disponible no escolar y se opone al trabajo. El ocio es uno de los destinos más interesantes en que podemos gastar el tiempo libre. Es un tiempo de creatividad, no tiene nada que ver con la ociosidad (no hacer nada), debe ser aprovechado para crecer personalmente y puede representar un potencial humano inmenso en la medida que favorece la facultad mental libre.