Tomás Navarro, psicólogo: “Aprender a pensar mejor cuesta mucho porque supone aceptar que no piensas bien”

Entrevista al psicólogo y escritor Tomás Navarro que acaba de publicar su sexto libro 'Piensa bonito'

Navarro explica en su libro que el secreto para lograr una vida plena consiste en aprender a pensar bien y a distinguir los pensamientos racionales de los que nos perjudican

No creas todo lo que te dice tu cerebro. La frase bien podría servir para resumir el contenido del último libro del psicólogo y escritor Tomás Navarro, Piensa bonito (Zenith 2021). Reconoce Navarro que una frase como esa es difícil de digerir en la era de la razón. Hemos confiado tanto en nuestras capacidades cognitivas superiores: nos han llevado tan lejos en términos de desarrollo humano, que resulta complicado reconocer de repente que tal vez no sabemos pensar correctamente.

Leer Piensa bonito me ha servido para darme cuenta de que últimamente se habla mucho (y se publica mucho) sobre la inteligencia emocional, sobre la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones, y bastante poco sobre cómo pensamos y cómo podemos gestionar nuestros pensamientos en pos de nuestro bienestar. Porque también podemos elegir lo que pensamos.

Pensar bonito es tan sencillo como cultivar una mente bonita, nos viene a decir Tomás Navarro en su libro: con todas las connotaciones que tiene la palabra cultivar. Es decir, la tarea requiere de tiempo y paciencia; la tarea pasa necesariamente por desafiar viejas creencias y por reconocer automatismos que tenemos demasiado integrados...Algo que no se hace a golpe del click al que estamos acostumbrados a hacer casi todo hoy día.

Pregunta: Aprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo pensamos…¿no es un poco complejo para las personas que no tienen una formación específica en este campo?

Respuesta: Tampoco es tan complicado…de hecho el problema es más bien el detonante. Porque el detonante de que tú quieras aprender a pensar mejor, supone que aceptas que no piensas bien. Sabemos que un sesgo de pensamiento muy habitual es que la mayor parte de la gente cree que piensa mejor que la mayor parte de la gente. Es el efecto cuñado: están las Naciones Unidas, la OMS, los farmacéuticos, médicos, biólogos y nanobiólogos hablando del covid… ¡pero tu cuñado sabe más! (…) Aceptar que en algún momento puedes no pensar bien cuesta mucho.

P: O sea, el primer paso para aprender a pensar bien es aceptar que tal vez piensas mal…

R: Una vez que has integrado eso -lo más importante- las técnicas son muy sencillas. Mira lo que yo hago con personas deprimidas: siempre les regalo cuando vienen a consulta un paquete de post-it y un boli. Hay un ejercicio que consiste en que cada vez que tienes un pensamiento, lo escribes, le pones interrogantes, activas la nota de voz, lo lees y me lo envías con interrogantes. Me refiero a pensamientos típicos de deprimidos ¿eh? Por ejemplo “haga lo que haga no va a servir de nada”. Escriben y preguntan ¿haga lo que haga no va a servir de nada? ¡pues depende!…ya se han respondido. Fíjate qué sencillo es…¡más sencillo no puede ser! Otra técnica es el ysiísmo…voy a hacer camisetas que pongan "Yo soy ysiítsa y no es una secta". Al pensamiento de “no voy a encontrar trabajo” preguntas ¿y si haces algo para encontrar trabajo, como por ejemplo revisar el currículum etc?...Entonces son técnicas supersencillas todas y muy aplicables (…) Pero si tú no te planteas en un momento dado que puede ser que no pienses bien en algunos momentos, en algunas circunstancias o incluso siempre, no le vas a encontrar valor a estas técnicas y como no encuentras valor no las pones en práctica, y como no las pones en práctica no vas a encontrar su utilidad.

Lo que aprendemos es susceptible de ser mal aprendido (Tomás Navarro, psicólogo)

P: ¿Por qué exactamente cometemos estos errores de pensamiento que tanto nos cuesta reconocer?

R: Por ejemplo, imagínate que en tu colegio de Madrid te han enseñado que dos mas dos es cinco porque es lo que se enseña en los colegios de Madrid. Y entonces te vas a Murcia y te preguntan: “rápido, intuitivamente dime: ¿qué es dos más dos?” ¿Tú qué vas a decir? Pues cinco. Y te dirán ¡te has equivocado! Pero tu dirás: “ya, pero mi intuición me dice que es cinco”. Tu intuición lo que hace es coger los datos que tiene, como un ordenador. Esos datos se han grabado y el proceso rapidísimo que es la intuición va a coger esos datos y te los va a presentar muy rápido. Entonces claro, lo que aprendemos es susceptible de ser mal aprendido. Independientemente de esto tenemos un proceso extractivo de datos y de análisis de esos datos. Ese proceso de extracción de datos puede ser muy bueno, pero si los datos no son correctos, el resultado será malo.

P: Parece que con todo el desarrollo de la inteligencia emocional hemos dado mucha más importancia a las emociones que a los pensamientos en términos de nuestro bienestar psicológico y nuestra salud mental…

R: Yo siempre digo que tenemos tres fuentes de información que tenemos que atender: una son las emociones, que se pueden equivocar o no, igual que el pensamiento. Otra es la motivación: pues si no tienes ganas de ir a trabajar nunca, pues eso te está indicando algo. ¡No necesariamente que cambies de trabajo! Pero a lo mejor que cambies de proyecto, de jefe o de compañeros. Y la tercera es el pensamiento. Pero hay una jerarquía: motivación y emoción están al mismo nivel y el pensamiento está un poco por encima -mal que me pese- ¿por qué? Porque al final esa emoción que sientes (…) simplemente me está poniendo una luz roja, no va a interpretar nada de una manera racional. La emoción por sí sola no me va a decir cuál es el origen. La emoción me dice: yo tengo nervios, mira a ver por qué…pero la emoción no sabe interpretar.

Decimos que no tenemos tiempo para pensar bien y estamos una hora haciendo scroll infinito con el Instagram (Tomás Navarro, psicólogo)

P: Uno de los errores de pensamiento más habituales de los hablas en el libro es el de que pensamos demasiado deprisa: algo que tiene mucho que ver con nuestro modo de vida tan acelerado, tan enfocado en el hacer cuanto más mejor…

R: Si, y hay cosas que tiene un proceso. Yo vivo en la montaña, tengo huerto y tengo jardín y mis tomates están buenísimos. Cuando no tengo tomates, que es la mayor parte del año porque solo tengo en verano, pues compro tomates. Pero siempre están verdes, no hacen gusto a nada…eso es mejor que no tomar tomates ¿eh? Pero un tomate requiere su tiempo, de su proceso madurativo y cogerlo en el momento adecuado. Entonces, ideas, pensamientos, valoraciones, juicios, también requieren de su tiempo y si no te lo tomas, pues la idea estará verde, el juicio será parcial. De hecho, está especialmente indicado pensar lento cuando tienes que solucionar problemas. ¿Por que? Porque nosotros trabajamos con la representación de la realidad y enseguida veo un estímulo, una imagen por ejemplo ahora mismo: mujer/entrevista/medio…y ya me he desconectado. ¿Cómo han sido mis experiencias anteriores? Pues eso me va a decir cómo me va ir esta. En cambio, si soy capaz de no desconectarme porque no tengo ninguna prisa y ver por ejemplo que estás interesada en este tema porque eres estudiante de psicología, porque tienes tu experiencia, etc..es muy diferente el planteamiento.

P: Nos montamos nuestras propias películas y muchas veces nos decimos que no tenemos tiempo para nada…¡y nos lo creemos!

R: A veces decimos que no tenemos tiempo para pensar bien y estamos una hora haciendo scroll infinito con el Instagram…y entonces ¿dónde está la falta de tiempo? O en el trabajo estás agobiado y luego estás en la máquina de café media hora.

P: Dices que esto ocurre porque no tenemos claras nuestras prioridades, no distinguimos lo importante de lo accesorio. Este es otro de los 8 errores de pensamiento de los que hablas en tu libro...

R: Sí, y yo, además, ese rato invito a que lo dediques a tener claras tus prioridades. Mi prioridad es hoy atender las entrevistas. Esta mañana decía a mi mujer en el AVE que he rechazado cuatro planes para hoy porque si los acepto voy a estar cansado y he venido a Madrid a hacer entrevistas. Si tú tienes claras tus prioridades, es más fácil decidir qué es irrelevante y qué ignoras y qué atiendes. Si no sabemos cuáles son nuestras prioridades no sabemos qué ignorar y qué atender…

P: Cuando uno se saca el carné de conducir, además de aprender a conducir, a uno le obligan a aprender un poco de mecánica, de cómo funciona el coche. Es curioso porque nadie nos enseña cómo funcionamos los seres humanos, cómo pensamos…lo cual sería sumamente útil.