Trastorno de adaptación, uno de los problemas de salud mental más comunes en la pandemia

Explicamos qué es un trastorno de adaptación y por qué han aumentado tanto durante la pandemia

Los trastornos de adaptación están siempre relacionados con sucesos estresantes que ocurren en las vidas de las personas

Quien sufre este trastorno se siente desbordado y manifiesta síntomas a nivel físico y psíquico

¿Qué te parece si esta semana pruebas a darte permiso para ser humano y aceptar que las cosas también te afectan a ti? La propuesta de la psicoterapeuta sonó a ‘evangelio’ en oídos de Alberto; un hombre de 45 años que decidió ir al psicólogo después de varios meses sufriendo en silencio una angustia terrible que se manifestaba en dolores abdominales, sensación de falta de aire y estado de ánimo decaído.

Alberto (nombre ficticio) es una de los cientos de miles de personas cuya salud mental se ha visto afectada por la pandemia. Después de varias sesiones y pruebas, fue diagnosticado de un trastorno de adaptación.

Cuando empezó la crisis del coronavirus habían pasado solo unos meses desde que Alberto arrancó su negocio en solitario. Si emprender es ya de por sí una tarea compleja, en tiempos de pandemia imagínense. Para poder sacar a delante a su familia, Alberto tuvo que aparcar temporalmente su proyecto y volver a buscar trabajo en la restauración, el sector en el que había trabajado durante años. “En paralelo a la decisión de buscar trabajo tomé la de automotivarme y repetirme cada mañana que todo iba a salir bien, que yo iba a poder con todo, que a mí nada se me pone por delante”.

Alberto hizo suyo el mensaje Mr Wonderful de 'si quieres puedes', “si te lo propones puedes conseguir todo lo que quieras” y efectivamente le vino de perlas durante unos meses. Encontró trabajo como encargado en un restaurante ya en el verano de 2020, pero “la vedad es que por dentro estaba muy angustiado”. La capa de superhéroe se desvaneció enseguida. Las frases de Mr Wonderful empezaron a sonar huecas en su cabeza mientras, de cara a su familia y amigos, se obligaba a mantener una imagen de optimismo que no se correspondía con la realidad. Alberto no quería preocupar a su mujer, quería ser un ejemplo de lucha para sus hijos y un orgullo para sus padres.

Un cuadro adaptativo no es más que una situación en la que mis capacidades adaptativas se ven desbordadas (Rosa Molina, psiquiatra)

Al peso de aguantar en un trabajo que no le gustaba, al miedo y la incertidumbre sobre si iba a poder realmente retomar algún día su proyecto, se sumó la carga emocional de tener que aparentar cada día una fortaleza que sentía que no tenía. “Esto no me puede afectar”, “no me pueden ver mal” eran el tipo de frases que Alberto se repetía una y otra vez cuando empezó a notar en su cuerpo y en su estado de ánimo esos primeros síntomas propios de un trastorno de adaptación.

En una entrevista reciente en NIUS, la psiquiatra Rosa Molina explicaba que uno de los efectos inmediatos que ha tenido la pandemia ha sido que nos ha obligado a “enfrentar muchos miedos, dificultades, situaciones excepcionales, situaciones muy duras que han dañado nuestra salud mental”. El caso de Alberto es un buen ejemplo de ello.

La pandemía, insistía la doctora Molina, nos ha puesto en contacto a muchos de nosotros con situaciones más difíciles “y, por tanto, lo que sí que estamos viendo son más cuadros adaptativos, es decir, no tanto depresiones mayores con un componente más biológico, sino aquellos cuadros depresivos que tienen más que ver con lo circunstancial, con lo que nos sucede, y ahí sí que hemos visto más. Un cuadro adaptativo no es más que una situación en la que mis capacidades adaptativas se ven desbordadas, no soy capaz de hacer frente a esta situación de estrés. Me desborda y entonces se manifiesta en el nivel físico y psíquico. Sí que hemos visto más cuadros de este tipo”.

Estos cuadros adaptativos serían también parte de la explicación al altísimo número de suicidios que se han producido en el último año y medio y que el INE recogía en su informe sobre salud mental presentado el pasado 10 de noviembre.

Qué es un trastorno de adaptación

Trastorno de adaptación significa que quien lo sufre no ha sido capaz de adaptarse igual de bien que la mayoría de las personas a uno o varios estresores. Es una afección relacionada con el estrés. La persona sufre más estrés del que normalmente se esperaría en respuesta a un suceso estresante o inesperado. Ese suceso puede ser una ruptura de pareja, la muerte de un ser querido, una enfermedad, un cambio de trabajo o de lugar de residencia o una pandemia como la que estamos viviendo.

La mayoría de las veces, las personas se ajustan a esos cambios en pocos meses, sin embargo, si una persona tiene un trastorno de adaptación, tiempo después, continuará teniendo reacciones emocionales y conductuales que pueden contribuir a que se sienta ansiosa o deprimida. Los trastornos de adaptación pueden ser los siguientes según el DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA):

Con estado de ánimo depresivo. Los síntomas comprenden, principalmente, llanto y sensaciones de tristeza y desesperanza, así como falta de placer en las cosas que solías disfrutar.

Los síntomas comprenden, principalmente, llanto y sensaciones de tristeza y desesperanza, así como falta de placer en las cosas que solías disfrutar. Con ansiedad. Los síntomas comprenden, principalmente, nerviosismo, preocupación, sensación de agobio y dificultad para concentrarte o recordar cosas.

Los síntomas comprenden, principalmente, nerviosismo, preocupación, sensación de agobio y dificultad para concentrarte o recordar cosas. Con una combinación de ansiedad y estado de ánimo depresivo . Los síntomas comprenden una mezcla de depresión y ansiedad.

. Los síntomas comprenden una mezcla de depresión y ansiedad. Con alteración de la conducta. Los síntomas comprenden principalmente problemas conductuales, tales como peleas o conducción imprudente de vehículos.

Los síntomas comprenden principalmente problemas conductuales, tales como peleas o conducción imprudente de vehículos. Con una mezcla de alteración de las emociones y de la conducta . Los síntomas comprenden una mezcla de depresión y ansiedad, así como problemas conductuales.

. Los síntomas comprenden una mezcla de depresión y ansiedad, así como problemas conductuales. Sin especificar. Los síntomas no corresponden a los demás tipos de trastornos de adaptación, pero a menudo comprenden problemas físicos, problemas con la familia o amigos, o problemas en el trabajo o la escuela.

Sí, las circunstancias sí nos afectan

En la aparición y el mantenimiento de los trastornos de adaptación tienen mucho peso las características del estresor. Por eso, su diagnóstico, además de en los síntomas que causa en la persona este trastorno, se basa en la identificación de los factores importantes de la vida que causan estrés. Es decir, si una persona tuviera síntomas como los que tenía Alberto, pero no hubiera estresores concretos asociados a ellos, no se diagnosticaría un trastorno de adaptación sino otro tipo de trastorno como de ansiedad generalizada, depresión etc…

El DSM-5 enumera estos criterios para el diagnóstico de trastornos de adaptación:

Tener síntomas emocionales o conductuales dentro de los tres meses después de que suceda un determinado factor estresante en la vida del paciente.

dentro de los tres meses después de que suceda un determinado factor estresante en la vida del paciente. Sufrir más estrés del que normalmente se esperaría en respuesta a un suceso de vida estresante o sufrir estrés que provoca problemas significativos en sus relaciones, el trabajo o la escuela.

del que normalmente se esperaría en respuesta a un suceso de vida estresante o sufrir estrés que provoca problemas significativos en sus relaciones, el trabajo o la escuela. Que los síntomas no sean el resultado de otro trastorno de salud mental o parte del duelo normal

Esto que vemos, en el fondo, nos está hablando de un tema fundamental. Esa sugerencia que la psicoterapeuta lanzaba a Alberto en su primera consulta: “¿Qué te parece si esta semana pruebas a darte permiso para ser humano y aceptar que las cosas también te afectan a ti?” lo que nos viene a decir es que la salud mental contempla la posibilidad de que las personas experimentemos malestar como consecuencia de las circunstancias que nos rodean.

No aceptar la posibilidad de sufrir, genera más frustración, más resistencia y, como consecuencia de ello, un dolor emocional añadido

Gozar de una buena salud mental no es sinónimo de sentirse uno bien emocionalmente en todo momento. De hecho, cualquier profesional de la salud mental dirá que una buena salud mental pasa por aceptar y tolerar este cierto nivel de sufrimiento que viene asociado al simple hecho de ser humano, porque las circunstancias nos afectan, no somos seres desconectados de nuestro entorno. Claro, esta idea de tolerar el sufrimiento como parte de la vida, es importantísima…de hecho, precisamente no hacerlo puede traer consecuencias nefastas para nuestra salud mental. No aceptar la posibilidad de sufrir, genera más frustración, más resistencia y, como consecuencia de ello, un dolor emocional añadido que en realidad es innecesario. Tan malo es para nuestra salud mental que las circunstancias estresantes de la vida nos afecten hasta el punto de hacernos disfuncionales (lo que viene a ser un trastorno de adaptación) como el no asumir que las circunstancias de la vida nos pueden afectar y que no hace falta ponerse la capa de superhéroe para aparentar lo que no somos.