Qué es el trastorno delirante o paranoia: vivir convencido de cosas que no son reales

A menudo usamos el término paranoico o paranoica en nuestras conversaciones cotidianas sin ningún tipo de rigor : “de verdad, que paranoico eres, es que siempre piensas que el mundo está en tu contra y que la gente lo único que quiere es fastidiarte”, “mi madre está más paranoica con el tema de la vacuna del coronavirus…desde que está vacunada no deja de decir que no se fía de nada, que a ver si le van a haber inoculado un microchip”.

Como vemos, la persona que sufre un trastorno delirante o paranoia, está completamente convencida de que sus creencias son reales y no tiene en absoluto conciencia del trastorno, lo que dificulta aún más su tratamiento. Como explica el psicólogo Xavier Molina en Psicología y mente , las personas que lo padecen están totalmente convencidas de cosas que no son reales. “Por ejemplo, pueden creer que son deportistas famosos o cantantes de éxito, y a partir de ahí idear que la gente los persigue y acosa por la calle, o tener paranoias pensando que hay gente que quiere dañarles de alguna manera”.

Ideas delirantes con base en la realidad

Qué significa delirio sistematizado

El hecho de que las ideas estén circunscritas a una temática concreta facilita que el trastorno pase desapercibido en otras áreas de la vida de la persona que lo padece. Su actividad social no está significativamente deteriorada y el comportamiento no es raro ni extraño.Veamos un caso real:

El divorcio de Javier, un hombre de 45 años, sorprendió mucho en su entorno familiar y social. Nadie se podía imaginar que le iba mal con su mujer. En público parecía una pareja feliz. Unos meses después del divorcio, Javier (nombre ficticio) confesó a sus amigos que la relación se había vuelto insoportable en el último año por los constantes celos infundados de su mujer. “De puertas para fuera todo parecía normal, pero la vida en casa era una tortura. No hablaba de otra cosa, no dejaba de acusarme. No podía utilizar el móvil si no estaba ella delante. Me revisaba todas las llamadas y wasaps. Estaba convencida de que tenía otro móvil a escondidas con el que me comunicaba con mis amantes. Una falta de confianza total en mí”.