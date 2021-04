TOC y pandemia, una difícil combinación

Muchas veces usamos la expresión demasiado a la ligera: "yo es que tengo un TOC, ja ja ja, cuando veo la casa desordenada, me pongo a recogerlo todo y hasta que no esté todo perfecto, no me quedo tranquila". El otro día escuché esta otra: “mi marido debe tener un TOC, en cuanto se enciende la luz de la reserva del coche tiene que buscar una gasolinera inmediatamente”.