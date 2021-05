Versiones infantiles de algunas aplicaciones: lobos con piel de cordero según muchos expertos

Nos preguntamos si son realmente seguras para los menores las versiones infantiles de aplicaciones como YoTube

El control del contenido al que los niños pueden acceder en estas aplicaciones no es el único riesgo

Una de las mayores preocupaciones actuales es el modo de reproducción de vídeos en bucle de algunas de estas aplicaciones

Una madre sorprendió a su hijo de 5 años viendo un vídeo de dibujos animados en la plataforma YouTube Kids, en el que se animaba al suicidio de uno de los personajes. Otro padre descubrió que sólo en una hora navegando en la misma aplicación infantil, su hijo pudo ver un tutorial para fabricarse una camiseta sexi, otro vídeo en el que un niño pequeño bromeaba con una niña sobre su peso, varios vídeos que fomentaban las dietas y la limitación de calorías y dibujos animados violentos.

Históricamente (si se puede calificar de histórico algo relacionado con Internet) uno de los asuntos que más ha preocupado a los padres en relación con el consumo de pantallas por parte de sus hijos han sido los contenidos: que los niños puedan acceder a contenidos no aptos para menores (sexo, violencia etc…)

Problema número uno: el control de contenidos

En los últimos años se han creado decenas de aplicaciones de control parental y versiones infantiles de aplicaciones como YouTube Kids que -en teoría- filtran contenidos. Lo perverso del asunto es que los padres recibimos el mensaje de que podemos estar tranquilos porque el contenido está supuestamente controlado, lo cual puede llevar a muchos padres a relajarse...y ese el el error. No debemos volcar toda la responsabilidad en esos filtros, como dicen muchos expertos.

“Conocemos casos de niños pequeños de 10, 11, 12 años, que saben perfectamente cómo saltarse los controles parentales, explica la psicóloga experta en educación Isabel del Campo. Siempre puede haber un hermano mayor o amigos que tengan amigos mayores que les dan ideas y, aunque tú les pongas los controles parentales, si no estás muy encima y no hay mucho control por parte de los padres, pueden ocurrir estas cosas”.

Fran Gálvez, experto en tecnología y miembro de la junta directiva de DEV (Desarrollo Español de Videojuegos) insiste en que “No es posible garantizar contenidos 100% seguros para niños -de la misma manera que no es posible garantizar contenidos 100% seguros para adultos-. Sin embargo, las aplicaciones, dispositivos y plataformas ofrecen herramientas que permiten, con un esfuerzo e implicación razonable por parte de los padres, alcanzar un grado de protección que nos permita cierta tranquilidad” -explica. Pero este experto en videojuegos, que además es padre de dos niñas de 9 y 11 años, insiste en que “los padres debemos tener claro que estas tecnologías nos ofrecen herramientas que hay que saber usar y que varían mucho entre dispositivos (tableta, teléfono, ordenador) y aplicaciones (juegos, apps, plataformas de vídeo, etc). Estas herramientas nos ayudan, pero siempre será necesario una implicación por nuestra parte. Por ejemplo, conseguir que nuestros hijos naveguen de forma segura (usando Google Chrome) requiere configurar una cosa que se llama “Family Link”, lo que supondrá tiempo y esfuerzo para comprender cómo funciona”.

Existen otros peligros más sutiles o menos visibles derivados del uso de las tecnologías

Aunque la exposición de los menores a contenidos no apropiados para su edad sigue siendo el principal demonio para padres y educadores, no es en absoluto el único. Otra de las preocupaciones clásicas con respecto al uso de Internet, en particular de redes sociales, ha sido la de que los niños queden expuestos a situaciones de riesgo como sexting, grooming o ciberbullying, y el hecho de que nuestros hijos pierdan el control sobre aquello que publican.

Y aún así, todo esto sigue siendo poco. Quedarnos en estos tres peligros sigue siendo una visión muy parcial y reducida de la realidad a la que nos enfrentamos. Así lo entiende la inspectora de policía, experta en ciberseguridad y autora del libro Nuestros hijos en la red (Plataforma editorial 2020) Silvia Barrera. En su libro, insiste en la necesidad de abordar el tema de la seguridad en la red desde una perspectiva más amplia, que vaya más allá de los aspectos meramente tecnológicos “algo que exige un conocimiento trescientos sesenta grados y que debe afrontarse desde el plano técnico, pero también desde el plano emocional, psicológico y conductual”.

Barrera se refiere a que existen otros peligros más sutiles o menos visibles derivados del uso de las tecnologías. ¿Y si les dijera que el principal problema al que se enfrenta en estos momentos la plataforma infantil YouTube Kids no tiene que ver con el control de contenidos, sino con el estilo de consumo que está generando en los más pequeños?

La reproducción de vídeos en bucle; caldo de cultivo para futuras adicciones

En EEUU, los defensores de la seguridad infantil, apoyados por algunos miembros del Congreso llevan meses denunciando un problema con esta aplicación que en teoría es segura para los menores (en cuanto al control de contenidos). El problema es la llamada función de reproducción automática, que emite un vídeo tras otro sin pausa ni interrupción. Cuando un vídeo termina, se reproduce automáticamente otro seleccionado por el algoritmo de recomendaciones de YouTube Kids. La reproducción automática está activada por defecto en la aplicación y no hay forma de desactivarla a menos que alguien intervenga y literalmente arranque el dispositivo de las manos del niño…Porque es mucho suponer que un menor va a tener la responsabilidad de parar por sí mismo la reproducción.

A los padres les preocupa que esta reproducción automática por defecto sea una táctica de diseño manipuladora y perversa destinada a mantener a los niños conectados durante el mayor tiempo posible. Existe la sensación entre los padres de que la aplicación está diseñada para que los niños sigan viendo un flujo interminable de vídeos uno tras otro y que nunca se acaben…y lo más incomprensible de todo es que esa función sí puede desactivarse con un simple botón en la aplicación de YouTube normal pero no en YouTubeKids.

Me estoy encontrando en consulta con una adicción tremenda al móvil (Isabel del Campo, psicóloga)

El tema preocupa mucho en EEUU; tanto que hace más de un año ya se presentó el proyecto de ley KIDS (Kids Internet Design and Safety) que pretende prohibir la función de reproducción automática en las aplicaciones dirigidas a los niños. La función ha sido calificada como uno de los patrones oscuros de estas aplicaciones, porque uno de los problemas, es que este tipo de exposición a las pantallas -en bucle- contribuye a generar un modelo de consumo que puede terminar en dependencia y adicción.

“Hoy, un niño de tres años empieza a divertirse y a centrar su atención en algo tan inocuo como un vídeo de Cantajuegos, Pocoyó o Pepppa Pig en YouTube y, sin darnos cuenta, ya estamos empezando a crear rutinas de juego a través de aplicaciones en la red desde edades muy tempranas”, dice Silvia Barrera.

Un problema, el de las adicciones al móvil, que ya está a la orden del día, como explica la psicóloga Isabel del Campo: “Es cierto que el móvil, las pantallas, el mundo digital y tecnológico es muy atrayente y sí que es verdad que al cerebro le da una grandísima recompensa. El cerebro se siente muy recomendado sin hacer esfuerzo y por eso se vuelven tan adictivas. Cuanto antes accedan los niños a este tipo de plataformas, más fácil es que se queden enganchados. Es verdad que hoy en día tenemos un problema serio con la adicción al móvil. Es verdad que los niños están empezando a usar el móvil antes de lo normal, te estoy hablando de niños pues eso en la ESO y en Bachillerato, que me estoy encontrando en consulta con una adicción tremenda al móvil. Cuanto antes les demos acceso a este tipo de plataformas o a lo que sea, a través de cualquier medio tecnológico, más fácil es que caigan en sus redes y a mí eso me parece peligroso”.

Muchas veces, explica Barrera, “como forma de evitar confrontaciones, algunos padres permiten un tiempo de conexión ilimitado. Sus niños se vuelven más retraídos, irascibles y celosos de su intimidad y se dan casos de falta de higiene personal malnutrición, ausencias en el colegio, bajo rendimiento o fracaso escolar, falta de concentración, sueño, escasez de habilidades sociales, aislamiento social, problemas de comunicación: todos ellos síntomas claros de adicción”.

Pero Fran Gálvez desmiente el mito de que lo único que buscan las empresas de tecnología es crear adictos: “Creo que la industria -considerando estudios de producción, creadores de contenido, publishers, asociaciones, organismos de regulación, etc- en general es responsable y trata de fomentar el uso responsable de estas tecnologías. También creo que hay excepciones, y son precisamente estas excepciones frente a las que tenemos que proteger a nuestros hijos”.

Qué valores estamos inculcando a nuestros niños

Otro de los peligros derivados del uso de las tecnologías por parte de los más pequeños -en concreto de las redes sociales- tiene que ver con el tipo de valores que estamos inculcando a nuestros hijos, cuando dejamos que desde los 9 o 10 años se muevan como pez en el agua en un mundo superficial donde reina el postureo y en el que -sin ser aún conscientes de ello- están poniendo su autoestima al servicio de un puñado de likes.

“Hemos formado o reforzado nuestra autoestima a través del me gusta y eliminado nuestras imperfecciones físicas con los filtros de Instagram. Ya nadie tiene acné juvenil, pecas, arrugas o verrugas -insiste la inspectora Silvia Barrera en su libro- utilizamos la imagen como reclamo por encima de nuestros valores”.

Los milenials han adquirido gran parte de su experiencia de vida a través de la pantalla, sin prestar atención al esfuerzo que requiere el día a día…¿dónde ha quedado todo eso? se pregunta la experta en ciberseguridad: “Conquistar al amor de tu vida día a día a través de detalles y pequeños momentos, pertenecer a una pandilla de amigos porque te has ganado la confianza con valores como la lealtad, el compromiso, el interés por tus iguales”.

El gigante de las redes sociales se está planteando lanzar una versión de Instagram para niños menores de 13 años

Pues por si aún hubiera algún preadolescente rezagado que todavía no tiene perfil de Instagram, el gigante de las redes sociales se está planteando lanzar una versión de Instagram para niños menores de 13 años que les permita usar la aplicación de forma "segura". Es importante recordar que actualmente la compañía no permite que los menores de esa edad creen una cuenta en la plataforma, pero la realidad es que el uso de la aplicación entre menores de 13 años está muy extendido en España. En nuestro país, el 49% de los menores españoles de entre 12 y 14 años usa Instagram, según un estudio de la plataforma de seguridad y bienestar digital para familia Qustodio.

“¿Realmente, un niño de 6,7,8,9 años necesita una aplicación de este tipo, aunque sea para su edad?” -Se pregunta la psicóloga Isabel del Campos “Realmente ¿cuál es la necesidad? Los niños de estas edades no lo necesitan. Es verdad que forman parte de su sociedad y yo entiendo que hay que enseñarles a tener una relación adecuada con ellas y enseñarles el autocotrol -que todavía no lo tienen- y por eso el control tiene que venir por parte de los padres. Pero realmente, no sé qué necesidad cubre una de estas aplicaciones en niños de estas edades”.

Nuestra obligación es comprender el uso que hacen nuestros hijos de estas tecnologías y educarlos en su uso (F.Gálvez, experto en tecnología)

El peligro es que si existen aplicaciones infantiles muchos padres pueden caer en la trampa o en la tentación de decirse “bueeeeeno…¡si son aplicaciones para niños! ¿Qué problema puede haber?” El problema es que este tipo de aplicaciones específicas para niños, sin control, sin supervisión y sin conocimientos por parte de los padres, son en realidad lobos con piel de cordero.