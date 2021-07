Visión en túnel, cuando el estrés nos impide pensar con claridad

La visión en túnel es un fenómeno que se produce en situaciones de mucho estrés y que nos impide encontrar soluciones a nuestros problemas

En qué consiste este mecanismo cuya función básica es la de ayudarnos a sobrevivir en situaciones críticas

Qué situaciones son susceptibles de producir este fenómeno cognitivo: no solo ocurre en momentos puntuales

Es probable que en alguna ocasión haya experimentado -aunque haya sido solo durante unos segundos- el fenómeno conocido como visión en túnel. Ocurre generalmente en situaciones de mucho estrés y de tensión. Nuestro cerebro percibe que hay un peligro y, de manera automática, nuestra atención se desvía hacia la amenaza, hacia el foco principal del problema. Se trata en realidad de un mecanismo que nos protege: en una situación en la que nuestra vida puede correr peligro, tiene bastante sentido que nuestro cerebro se enfoque exclusivamente en la amenaza. Tal vez así, haya más posibilidades de salvar la vida.

Ante una situación de peligro y de amenaza, en el cuerpo se producen una serie de cambios fisiológicos que lo preparan para enfrentar la amenaza y hacen que enfoquemos la atención en la situación de peligro -intensificando los sentidos en ese punto- y desvaneciendo todo lo demás para no desconcentrarnos. Muchos soldados han descrito situaciones en las que la visión en túnel les ha permitido estar completamente centrados en un combate, ser más certeros en su puntería y permanecer ajenos a otros estímulos muy intensos -como el ruido, el dolor o el frío- que, de haberles prestado atención probablemente les habría llevado a una muerte segura. Es decir, la visión en túnel por estrés o ansiedad se refiere a una disminución de la atención no solo del campo visual, sino también a la audición y otros estímulos externos e internos a los que no prestamos atención porque no nos parecen importantes en ese momento y porque nuestro cerebro necesita reclutar toda su energía, focalizarse, en una sola cosa, en la amenaza.

Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, la visión en túnel es una alteración de la atención que se produce en situaciones de estrés intenso. La visión en túnel no solo nos impide tener una visión periférica de la situación general, del contexto, sino que también nos bloquea o cortocircuita otras capacidades cognitivas, como el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el autocontrol, el discernimiento o la creatividad…esto ocurre porque estas capacidades consumen mucha energía pero en realidad no son útiles en absoluto en ese momento de peligro en el que sólo importa sobrevivir.

Qué es un estado de alto estrés y activación

Como hemos visto, el fenómeno de la visión en túnel aparece en estados de alto estrés y activación. Pero ¿qué es realmente un estado de alto estrés y activación?

Generalmente solemos pensar que estos estados son provocados por hechos puntuales y concretos que duran poco tiempo pero que tienen una alta intensidad emocional, como por ejemplo, el momento en que notamos que alguien nos persigue en un oscuro callejón, el momento en que tenemos una discusión con nuestro jefe por algo que nos parece una injusticia, el momento en que entramos en cólera porque nuestro hijo ha hecho la peor de las trastadas, o cuando presenciamos un accidente de tráfico…

Cuando hablamos de estados de alto estrés y activación solemos pensar más bien en situaciones traumáticas con una alta carga emocional, en las que se produce como un disparo de adrenalina que activa el sistema de alarma y la visión en túnel. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Un estado de alto estrés y activación puede producirse también por una acumulación a lo largo de mucho tiempo de varias o muchas situaciones amenazantes, pero con menor intensidad emocional que los hechos puntuales y muy traumáticos que hemos visto en los ejemplos anteriores.

Estas situaciones amenazantes menos intensas, tal vez por sí solas no tengan la capacidad de activar el sistema de alarma, pero lo cierto es que, cuando se acumulan, pueden llegar a tener el mismo poder de activación que un solo hecho traumático. Es por eso que son incluso más peligrosas: vistas por separado, estas situaciones pueden parecer inofensivas, pero sin que nos demos cuenta, de una forma muy sutil, pueden hacer que nuestro botón de visión en túnel esté permanentemente activado.

En situaciones como estas, las personas no son conscientes de la visión en túnel, simplemente notan que piensan con menos claridad, que tienen menos reflejos, que son menos creativas

Esto significa que nuestras capacidades cognitivas superiores, es decir funciones ejecutivas como el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, la planificación, la toma de decisiones o el control de impulsos, están cortocircuitadas sin que nos demos cuenta. En situaciones como estas, las personas no son conscientes de la visión en túnel, simplemente notan que piensan con menos claridad, que tienen menos reflejos, que son menos creativas, que comenten más errores y que se agotan mentalmente con más facilidad.

Veamos el ejemplo de Gerardo, profesor de 6º de Primaria en un colegio concertado de Madrid, que acaba de terminar el curso escolar exhausto, con una desmotivación inaudita para él y con la sensación de que, en vez de mejorar con los años como maestro, empeora. “No había cometido tantos errores en mi vida. Envié mal los boletines de notas de fin de curso a 3 de mis alumnos. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso después de un curso en el que no he hecho más que equivocarme, olvidarme de cosas, dar malas contestaciones a los alumnos. Llegué a hacerles un examen sorpresa que conté mucho para la nota final por una chorrada. Mis compañeros del claustro me han preguntado varias veces si estoy bien porque por lo visto ha habido quejas de los alumnos…que no explico bien las cosas, dicen, que no se enteran de nada en mis clases…siento que he perdido la ‘chispa’ como profesor”.

Gerardo, fue uno de esos maestros que, como muchos otros, pudo hilar una sustitución de varias bajas de maternidad en un colegio concertado, con el curso escolar de la pandemia en el que hizo falta un gran refuerzo de profesores. A pesar de la buena noticia de que le renovaban el contrato por un año más, Gerardo empezó el curso de la pandemia con una preocupación martilleando su cabeza cada día. ¿Qué va a ser de mí el año que viene?, ¿en qué me debería enfocar este curso?, ¿en dar lo mejor de mi para que decidan hacerme fijo en este colegio, o en empezar a buscarme otro trabajo?

El efecto de la visión en túnel: solo tenemos ojos para el problema

Este tipo de preguntas, preocupaciones e inquietudes venían una y otra vez varias veces al día. Esos pequeños disparos de adrenalina se fueron acumulando a lo largo de las semanas y los meses hasta que llegó un momento -en el último trimestre del curso- en el que su activación llegó prácticamente al mismo nivel que habría llegado en una situación puntual traumática e hiper-estresante.

Pero todo ocurrió de manera tan sutil, que Gerardo ni se dió cuenta. Durante demasiado tiempo había estado centrando su atención -sin darse cuenta-en su miedo a no conseguir trabajo en el futuro y eso -también sin darse cuenta- le había hecho elevar su nivel de activación y su estrés hasta que se activó la visión túnel: entonces ya solo tenía ojos y oídos para la amenaza.

El verdadero problema es que no estamos abiertos a posibles soluciones a la situación que nos preocupa, porque las soluciones, muchas veces, vienen del discernimiento, del razonamiento lógico

Al final del curso, Gerardo era más pesimista aún y en su entorno solo percibía más y más señales de que el curso siguiente se iba a quedar sin trabajo. Se volvió suspicaz… “la directora del colegio sabe que me va a echar y por eso me huye”, “mis compañeros saben algo y no me lo dicen”…este tipo de pensamientos son característicos de la visión en túnel. Todo lo que ocurre alrededor, lo interpretamos en clave amenaza por este sesgo cognitivo que nos muestra solo aquello que tiene que ver con el peligro. En esos momentos no estamos abiertos a soluciones. No pensamos con claridad, no podemos reflexionar ni ser creativos…solo vemos obstáculos, obstáculos y más obstáculos. Estamos bloqueados en un túnel cognitivo y perceptivo, pero no nos damos cuenta.

El problema de la visión en túnel no es solo que no pensemos con claridad y que nos cueste concentrarnos en nuestro trabajo, que seamos peores profesores, abogados, periodistas o médicos…el verdadero problema es que no estamos abiertos a posibles soluciones a la situación que nos preocupa, porque las soluciones, muchas veces, vienen del discernimiento, del razonamiento lógico, de la visión global de la situación y de la creatividad; justo esas capacidades que tenemos cortocircuitadas sin darnos cuenta.

Cómo anular la visión en túnel

Como casi todos los problemas, el primer paso para solucionarlos es tomar conciencia de ellos. Muchas personas que acuden al psicólogo por estrés o ansiedad, comprenden todo lo que les pasa cuando el psicoterapeuta, después de escuchar sus experiencias, les explica en qué consiste este fenómeno de la visión en túnel y cómo el estrés está afectando a sus funciones ejecutivas superiores e impidiéndoles ver soluciones.

Una vez entendido cómo funciona este mecanismo, antes de ponerse a buscar soluciones, es importante aprender a rebajar el nivel de tensión y de activación en el cuerpo para, poco a poco, poder retomar una visión amplia de la situación con sus posibles soluciones. Muchas veces, las personas con mucho estrés, tienen incluso que aprender a sentir la tensión y la ansiedad en el propio cuerpo antes de aprender a rebajarla. ¿Cómo vamos a rebajar la tensión del cuerpo si no nos damos cuenta de que la tenemos? Esto es clave en casos como el de Gerardo en los que la tensión se va acumulando de manera sutil y no nos damos cuenta hasta que, por así decirlo, “estalla”.