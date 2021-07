Cuál es el consumo de carne recomendable y alternativas para sustituirla en la dieta

NIUS ha hablado con expertos en nutrición y dietética que aseguran que lo que dice el ministro es correcto. Otros, no están tan de acuerdo, y aseguran que comer carne es imprescindible porque nos aporta unas moléculas propias que no tienen otros alimentos.

Por otro lado, el doctor Antonio Escribano, Especialista en Endocrinología y Nutrición y catedrático de nutrición deportiva, que asegura que en España no se consume mucha carne, " estamos a la par que otras ciudades europeas" . Hay que hacer un consumo ordenado de carne. La carne roja habría que introducirla en nuestra dieta unas dos veces en semana porque tiene moléculas que nosotros necesitamos, como el hierro y la vitamina B12, si dejas de consumirla tienes que tomar pastillas para suplirlo y eso no es natural".

El doctor Russolillo explica que el elevado consumo de carne está asociado a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente el cáncer con las carnes rojas y las procesadas. "Es más", añade, " en función de la tecnología culinaria a la que se someta la carne el riesgo de cáncer aumenta. Cuando expones la carne a la llama directa como puede ser en una barbacoa el riesgo de cáncer es mayor. Esto está comprobado desde hace mucho. el problema no es la carne, insiste es la cantidad que comemos".

"Pero, además, sabemos que el consumo de alimentos de origen animal no solo perjudica la salud sino que perjudica al planeta. No solo por la contribución del CO2 al planeta o la contaminación de la huella de carbono, sino porque el 80% de la producción agrícola del mundo esta destinada a la ganadería, que produce un grano para dar de comer a los animales que después vamos comernos los humanos . Esto es una locura, ni tan siquiera producimos para comer nosotros. Esto está provocando una deforestación y una desertización en muchas zonas del planeta terrible", asevera Russolillo.

Por su parte, el catedrático en nutrición Deportiva Antonio Escribano, asegura que "la carne tiene unas moléculas exclusivas que aportan vitaminas necesarias a nuestro organismo, entonces no se puede prescindir de ella. El exceso de carne, como el exceso de casi todo no es bueno. Cuando se come mucha carne, se deja de comer otros productos ricos en fibra, por ejemplo, y eso, sí produce problemas que se asocian a algunas enfermedades. La dieta del ser humano lleva millones de años siendo omnívora, sino no estaríamos aquí".