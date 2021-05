Las lesiones elementales primarias son diversas y entre ellas están las “manchas”. Los expertos diferencian entre mácula y mancha , dos lesiones planas, sin relieve, no palpables y que tiene diferencias. La primera es menor de un centímetro y está delimitada. La segunda es mayor de un centímetro y puede no estar bien delimitada. Ambas pueden ser hiperpigmentadas (distintos tonos de marrón hasta el negro), hipopigmentadas (blancas), azuladas, violáceas, rosadas o rojizas. Aseguran los dermatólogos que el color es un indicador que revela cuál es el origen de esa mancha o mácula -melanina, vasos, pigmentos endógenos, pigmentos exógenos, etcétera- y cuál es su profundidad.

Raúl de Lucas, jefe de sección de Dermatología Infantil del Hospital Universitario La Paz de Madrid, apunta que “el concepto mancha cutánea es un concepto más popular que académico . En sentido estricto, una mancha es una lesión no palpable que aparece en la piel de forma congénita o adquirida. Si cierras lo ojos y pasas la mano por ellas, no notas nada. El concepto de mancha para la población en general es cualquier lesión que aparece en la piel con un cambio de color con respecto a la piel base”.

Centrándonos en las manchas hiperpigmentadas o “manchas oscuras”, estas pueden ser benignas o malignas (lentigo maligno o melanoma in situ). Los expertos, además, diferencian entre las manchas localizadas (máculas) y las manchas difusas. Agustín Viera, dermatólogo de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) de Las Palmas de Gran Canaria, comenta que “las primeras necesitan ser valoradas utilizando la epiluminiscencia, idealmente realizada por dermatólogos. Es una técnica diagnóstica con luz polarizada y sistema de aumento que identifica signos de preocupación en una mancha y que nos permite diagnosticar casos incipientes de melanoma”. Este dermatólogo explica que “se trata de una técnica no invasiva que mejora el diagnóstico clínico de lesiones cutáneas, especialmente las pigmentadas. Identifica estructuras de la piel no identificables a simple vista y es una exploración clave para aumentar la precisión (sensibilidad y especificidad) en el diagnóstico precoz del melanoma cutáneo y en la identificación de otras lesiones cutáneas de importancia médica”. Agustín Viera mantiene que “toda mancha de importancia médica debe ser extirpada y analizada por dermatólogos. El aumento de la incidencia del melanoma cutáneo, que en sus estadios iniciales puede ser confundido con una mancha solar, obliga a no realizar ningún tratamiento sobre una mancha localizada sin haber sido valorada previamente mediante epiluminiscencia por dermatólogos”.