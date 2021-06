Cómo identificar la picadura de una garrapata y qué hacer en ese caso

¿Qué necesitan para "instalarse" en una persona?

Estos parásitos necesitan sangre para desarrollar sus ciclos biológicos, además no se desplazan a grandes distancias, no corren por el suelo, ni saltan, lo que necesitan para hospedarse en el ser humano es el contacto físico. "Lo que hacen es subirse a la vegetación, a la altura a la que suele estar el lomo de un animal o tobillos y piernas de una persona y cuando pasan y la rozan, la garrapata se sube y se agarra a la piel", señalan los expertos.

¿Dónde tener más cuidado?

¿Cómo identificar que te ha picado una garrapata?

"Es difícil, porque lo que hacen estos bichos es inyectar una especie de anestesia local en la zona a la que se van a enganchar para que la persona no lo note" , explica Lázaro que añade que no es necesario alarmar a la sociedad con que hay garrapatas por todos lados, simplemente hay que observar y tener cuidado.

Hay veces, que la persona presenta un cuadro de fiebre malestar, dolor muscular y si no hay riesgo de haber estado con una garrapata no se identifica fácilmente y eso puede hacer que diagnostico sea tardío, por eso los expertos insisten en la prevención. "Por un lado, podemos decir, que es bueno que no se identifique rápidamente porque eso quiere decir que no es tan grave pero por otro lado el diagnostico se retrasa", asegura Lázaro.

Una vez que la garrapata se ha enganchado a la piel ella no puede empezar a chupar sangre hasta que no se pase el efecto de la "anestesia". Por eso, "se estima que hasta las 24 horas la garrapata no empieza a inocular el virus o a absorber la sangre, por eso es imprescindible hacer una buena inspección del cuerpo si se ha acudido a alguna zona de campo o de monte", dice el investigador del CSIC. "El otro día fui al campo, al llegar al coche me cambié de ropa, me inspeccioné bien y al llegar a casa me había traídos dos garrapatas", cuenta Ruiz Fons que recomienda observarse bien sobre todo en las zonas del pelo, como la cabeza porque si la garrapata es grande, si se nota un bulto, pero si es pequeña puede quedarse ahí unos cuantos días".