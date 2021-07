La madre abadesa sor Isabel se despide del convento de Santa Ana de Brihuega, 'cerrado' por "el bicho"

Los conventos languidecen. No es nuevo. La pandemia sí. El covid ha provocado indirectamente el cierre de uno de los monasterios con más arraigo en Guadalajara, el convento de Santa Ana, de la orden cisterciense en Brihuega. Sor Isabel es la madre abadesa. Lleva alli 55 años. "Entré muy pronto, soy de la zona" , explica a Nius por teléfono. Esta de mudanza. La abadía echa el cierre después de 400 años de servicio.

"Parece que no tienes nada al ser de clausura ¿verdad? pero entre ropa y cacharros de cocina se va complicado ", En una semana las cuatro monjas que actualmente componen en la comunidad van a tener que trasladarse y el edificio cerrará a la espera del uso que la orden de San Benito decida darle. " La casa y la finca tienen mas de 3.000 metros cuadrados. En los buenos tiempos ha tenido espacio para 30 o 35 hermanas, vamos a ver si se le dan un uso social".

Desde hace años ademas de a la huerta se han dedicado a la cerámica, al vaciado. Pequeños encargos -100 piezas todo lo más- de empresas de la zona que las hermanas no han dejdo de atender hasta el último momento.

Hace tres años la congregación la componían seis monjas, han perdido a dos en los últimos meses. La merma de la comunidad y las normas de la Santa Sede hace que que se tengan que reagrupar con alguna otra, la suya se une a la de Madrid. "Hay que llevarlo con humor y con fé, somos una pequeña familia y aunque todas somos de la misma orden tenemos nuestras costumbres que no son todas iguales". Sor Isabel le echa la culpa al "bicho". "No sé´por dónde entró en la casa. una de nuestras hermanas se contagió en febrero y lo superó pero otras dos no". Esas dos bajas han llevado a la orden a tener que cerrar la casa.