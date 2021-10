Cuando crees que el 'influencer' al que sigues es tu amigo

Aunque esos comentarios y 'me gusta' no recibirán en su mayoría respuesta, los seguidores se pueden identificar con esta persona , empatizar con ella o incluso enamorarse platónicamente. También se puede dar el caso que el sentimiento sea justo el contrario y que se esté pendiente de la vida de esa figura pública para despecharla o alegrarse de sus fracaso.

Entonces, ¿cómo es la mejor forma de no caer en esta espiral de distracción o dependencia? "No olvidar las relaciones bilaterales, que son recíprocas: las de cañas con los amigos, las comidas familiares, las películas en pareja. Si hace mucho que no quedas con tu círculo cercano, para y sal de casa", recomienda Coller. Como pequeño ejercicio propone "salir a pasear sin teléfono". En cuanto a los influencers que seguimos lo tiene claro: "Si una persona no muestra fallos, no se siente 'real', mejor no seguirla".