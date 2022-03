Defender la alegría

Así pues, hoy, desde este espacio digital, os invito a ser soldados de la felicidad. Os invito a repartir frases agradables y a cortar, en la medida de lo posible, la globalización de la tristeza. Pensemos en esa sensación que nos hace sentir Rafa a los españoles cuando sale a la pista. Quitémonos esa capa pegajosa de miedo y salgamos a bailar al son de esa música que tanto nos gusta: “From de the dark end of the street, to the bright side of the road, we'll be lovers once again, on the bright side of the road” (desde el final oscuro de la calle, hacia el lado brillante del camino, seremos amantes una vez más, en el lado brillante del camino).