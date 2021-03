El cáncer de colon, el más diagnosticado en España, crece entre los menores de 50 años

"Al principio lo atribuyeron al estrés y a la dieta , ya que había vivido en el extranjero", recuerda. "Más tarde hice deposiciones con sangre y me dijeron que eran hemorroides. Yo insistí en que me dolía la tripa y fue entonces cuando empezaron las pruebas", recuerda. Su caso no es aislado, los diagnósticos de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años aumenta año tras año .

44.000 nuevos casos en España

El peso de la microbiota

Seis meses después de la operación, Carcellé ha vuelto al trabajo como periodista, ha grabado una serie de vídeos divulgativos sobre el cáncer y ha publicado el libro Càncer de l'aparell digestiu (Cáncer del aparato digestivo) que presenta este miércoles en Sant Carles de la Ràpita, su localidad natal. Su gen mutado le llevará a controles más exhaustivos el resto de su vida , "me he convertido en amigo VIP del hospital Vall d'Hebron", bromea.

La covid y los retrasos en el diagnóstico

La Asociación Española Contra el Cáncer estima que los diagnósticos de cáncer han disminuido un 25% debido a la pandemia. "Si me hubiese ocurrido un año antes, estoy convencido de que en dos meses estaría operado", opina Carcellé. "Sufrí los retrasos desde el primer día. En abril me programaron una colonoscopia para octubre y tuve suerte de que me la adelantaran a agosto", recuerda. Tan extenuante fue su periplo médico que oír la palabra 'cáncer' fue para él un alivio: "Por fin tenía un diagnóstico, no me planteé nada más", reconoce.