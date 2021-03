El dolor insoportable de Lucía, la joven de 19 años que sufre la 'enfermedad del suicida': "No puedo más"

“No puedo más, esta enfermedad me ha robado mi infancia y mi adolescencia” . Lucia tiene 19 años y a los nueve sufrió una caída que le provocó la aparición de una enfermedad rara conocida como síndrome de Dolor Regional Complejo, también denominada la enfermedad del suicidio.

Esta enfermedad no tiene cura, pero sí que existe un tratamiento que podría hacer remitir esos dolores y lograr que la enfermedad no avance. Este tratamiento se aplica en Arkansas, EEUU, pero sus padres necesitan más de 70.000 euros para poder tratar a su hija. “Solo el tratamiento son 70.000 euros, más alojamiento, vuelos, traslados y comida” , nos cuenta su madre Mercedes.

La familia no dispone del dinero para hacer frente al proceso que duraría como mínimo cinco meses con los gastos de estancia que conlleva. Por ello han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar de momento los primeros 30.000 euros . Hace una semana que se puso en marcha y ya rozan los 3.000 euros recaudados.

“No sé lo que es calzarse los dos pies, porque no puedo, ni lo que es ponerse unos pantalones sin tener que cortarlos”. Desde los nueve años estudia en casa, la enfermedad la alejó de su colegio y sus amistades. Sus padres han peleado durante años para que pudiera tener un profesor en casa. Ahora ha conseguido sacarse el bachillerato. Su ilusión es ser periodista pero su enfermedad unida a la pandemia ha hecho que este año no pueda entrar en la universidad. “Hay que esperar a que mejore porque no puede ni escribir en el ordenador del dolor”, lamenta su madre.