El drama de las personas bipolares hasta ser diagnosticadas: "Vivía al límite e intenté suicidarme tres veces"

"Vivía al límite, consumía drogas, viajaba sin planificar, me gastaba cantidades ingentes de dinero que no tenía, me he autolesionado e incluso he intentado suicidarme tres veces. Todo eso lo compatibilizaba con un puesto de responsabilidad, era directora de un departamento en el que había meses que hacía el trabajo de todo mi equipo y otros meses no me podía levantar de la cama. Tengo un trastorno bipolar diagnosticado hace un año", cuenta Victoria, nombre ficticio, que ahora tienen 30 años.