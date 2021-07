El ejercicio multicompetente, esencial en el “envejecimiento activo”

Amelia Carro Hevia, Doctora en Medicina, especialista en Cardiología, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología ( SEC ) y directora del Instituto Corvilud, apunta, en relación al estudio, que “es interesante observar que, en una población seleccionada con bajo grado de fragilidad y dependencia, un programa de entrenamiento estructurado y supervisado , incluso con un volumen de actividad física inferior al recomendado, consigue beneficios en múltiples esferas vitales (física-emocional-social). Es remarcable, en este sentido, la anotación que hacen en la discusión sobre la necesidad de instaurar programas de ejercicio de forma temprana con el objetivo de reducir el impacto de los cambios asociados al envejecimiento y favorecer, en consecuencia, un verdadero «envejecimiento activo» ”. La doctora Carro Hevia señala que “la mejoría de la función física está mediada por la potenciación cognitiva (Sáez de Asteasu, Plos Med 2019), en concreto, funciones ejecutivas para mantener y promover forma física (equilibrio, marcha, fuerza muscular). Por ello, la mejor estrategia es prevenir el declive funcional, y no recobrar la función cuando ésta ya se ha perdido ”.

La profesora de la Universidad de Jaén dice que “con respecto al perfil de población mayor, no habría un perfil concreto, ya que el ejercicio físico es beneficioso para cualquier tipo de patología , y cuanto antes se comience a realizar mayor efecto beneficioso se obtiene de cara al envejecimiento saludable. En cualquier caso, está recomendado sobre todo para personas mayores que sufren alguna patología de tipo crónico como, por ejemplo, dolor crónico , dados los beneficios reportados en la literatura. También está especialmente aconsejado en aquellas personas con riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y metabólicas importantes, ya que las previene, produciendo, además, un efecto beneficioso sobre obesidad, caídas, deficiencias cognitivas, osteoporosis y debilidad muscular”.

Las Guías de la OMS sobre actividad física y conducta sedentaria publicadas en 2020 sugieren que, como para los adultos de la población general, las personas de 65 o más años deberían realizar 150-300 minutos semanales de actividad física moderada (o bien 75-150 minutos de actividad vigorosa) y ≥ 2 sesiones de actividad de fortalecimiento muscular (WHO, 2020). “El entrenamiento multicomponente está ampliamente refrendado en esta y otras guías debido a los beneficios que la combinación de ejercicio aeróbico, equilibrio, flexibilidad y fuerza promueven en este grupo de edad (incluso en nonagenarios) en cuanto a la preservación de autonomía funcional y prevención de caídas, entre otros (Cadore EL, Age 2014) (Pellicia et al, Eur Heart Journal 2020)”, explica la coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la SEC.

En el caso de personas mayores con coexistencia de una enfermedad cardiovascular, prosigue la directora del Instituto Corvilud, “las recomendaciones generales se acompañan de adaptaciones en caso de enfermedades concretas, y que están contempladas en las guías europeas (Pellicia et al, Eur Heart Journal 2020). Estas adaptaciones no suelen restringir, sino considerar y advertir condiciones que pueden requerir atención especial -pacientes portadores de marcapasos, enfermedades valvulares, utilización de medicación anticoagulante, etc.-. Por encima de cualquier restricción está el papel del ejercicio físico como herramienta armonizadora de los factores de riesgo cardiovascular, en el sentido de prevenir enfermedad y constituir el pilar básico del tratamiento”.